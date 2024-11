Valami olyat tett Donald Trump, amire több mint 100 éve nem volt példa

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A történelmi példáért több mint 125 évet kell visszamenni, egy demokrata elnökig – Grover Cleveland 1885-ben lépett be a Fehér Házba első ciklusára, elvesztette első újraválasztási kísérletét, majd négy évvel később visszatért, hogy ismét nyerjen.

Donald Trump a héten megtette azt, amit eddig csak egyetlen más amerikai elnök tett meg: elnökké választották másodjára úgy, hogy első újraválasztási kísérletét elvesztette – írta a The Hill.

