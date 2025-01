Véget ér a rémálom: megszülethetett a tűzszünet Gázában

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A megállapodást egyébként Donald Trump megválasztott amerikai elnök is megerősítette, a Truth Social közösségi oldalon arról írt, hogy megszületett az alku, és a túszok hamarosan kiszabadulhatnak.

Izrael és a Hamász megállapodást kötött a gázai harcok leállításáról és az izraeli túszok a palesztin foglyokért történő kicseréléséről. Sajtóinformációk szerint a Hamász mellett a közvetítő Katar tisztségviselői, valamint amerikai tárgyalók is megerősítették ezt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!