Megszólalt Navracsics Tibor az uniós pénzekről

Ezt követően Navracsics Tibor megtartotta éves beszámolóját az európai ügyek bizottságában is, ahol elmondta, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetési ciklusban is arra törekszenek, hogy a Magyarországnak járó források jól tudjanak hasznosulni és olyan projektekre költsék el, amelyek az ország és az unió versenyképességét szolgálják. Minél versenyképesebb ugyanis Magyarország, annál versenyképesebb az Európai Unió – tette hozzá.

Előadásában Navracsics Tibor kitért a területi közigazgatásra is, ahol a jövő évre vonatkozóan több nagy feladat áll még előttük, amelyek előkészítése idén zajlik. Ezek között elsőként a kormányablakrendszer további fejlesztését említette.

Szólt a vis maior támogatásról is, amelynek a keretét idén a szeptemberi árvíz miatt a kormány a korábbi 2,6 milliárdról 4,6 milliárd forintra emelte. Ebből a keretből a kisebb és a nagyobb önkormányzatok, még Budapest is igényelt támogatást.

Navracsics Tibor arról is beszámolt, hogy a területfejlesztési politikába az eddigi kizárólagos településalapú fejlesztés mellé megpróbálják behozni a térségi szemléletet. Ennek részeként programot dolgoztak ki például a dél-dunántúli térség leszakadásának megállítására, de egyebek mellett a debreceni és székesfehérvári várostérségre, valamint a balatoni térségre vonatkozóan is készítenek elő fejlesztési programokat.

Utóbbira értékelése szerint azért is szükség van, mert míg Budapest jelenleg az Európai Unió átlagos fejlettségének 156 százalékán áll – a főváros után következő legfejlettebb régió, a Közép-Dunántúl 70-71 százalékot ér el –, addig a dél-dunántúli, az észak-alföldi és az észak-magyarországi régió az átlagos uniós fejlettségi színvonal 51-52 százalékán áll.

Arra is kitért, hogy a 2021-2027-es költségvetési ciklus eddigi részét tekintve Magyarország a tagállamok sorában a hetedik helyen áll az uniós források felhasználását illetően, annak ellenére, hogy három operatív program 55 százalékát függesztették fel a tanács döntése értelmében.

Navracsics Tibor kiemelte, az uniós források nemcsak a magyar gazdaságot és a helyi közösségeket teszik versenyképesebbé, hanem magát az Európai Uniót is. Szerinte „minden egyes euró és forint, amit megtagadnak Magyarországtól, azt az unió saját magától tagadja meg és saját versenyképességét csorbítja ezáltal”.

