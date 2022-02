120 lélegeztetőgéptől megint megszabadult az ország

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint az állam tulajdonában álló 120 darab lélegeztetőgépek tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról határoztak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére annak érdekében, hogy a kijelölt átvevő ukrajnai intézmények számára egészségügyi segítséget nyújthasson.

Az ország tehát az elmúlt időszakban sokat pocskondiázott Ukrajnának ajándékoz 120 darab lélegeztetőgépet. A méregdrágán vásárolt berendezések így talán nem raktárakban porosodnak majd, ahogy ez itthon lett a sorsuk.

Mint arról lapunk több alkalommal is beszámolt 2020 tavaszán 300 milliárd forintért 16 ezer darab lélegeztető gépet vásárolt az ország. Az ügylet több okból is meghökkenést keltett, hiszen egyértelmű volt, hogy ennyi berendezés használatára sem hely, sem képzett személyzet nem áll rendelkezésre. Sejthető volt továbbá az is, hogy a járvány sem indokolna ennyi lélegeztetőgépet, ez később be is bizonyosodott, hiszen a legsötétebb időszakban 2021. tavaszán 1500-an voltak lélegeztetőgépen. Az ügy folyománya, hogy a beszerzések jóval a piaci ár felett történtek, amelyet a kormány később azzal magyarázott, hogy vészhelyzet volt, és az emberéleteket nem akartak forintban mérni. Mindez nemes kijelentés lett volna, hogy az extraprofitot zsebre rakó vállalkozásoknak nem lett volna „zavaros a háttere”. Később olyan hírek is megjelentek, hogy a berendezések egy része nem is lett volna alkalmas a feladat ellátására.

A miután óriási összeg folyt el az értelmetlen vásárlásra a kormány is gyorsan felismerte, hogy semmi szükség ennyi lélegeztetőgépre. Így még 2020. októberében kiadta a nagyköveteknek, hogy mérjék fel, van-e igény lélegeztetőgépekre, majd 2021. tavaszán pedig rendeletben írta elő a 8 ezer darabban meghatározott stratégiai készlet feletti mennyiség értékesítését. Más kérdés, hogy végül egyetlen darabot sem értékesített az ország, amitől sikerült megszabadulni, azt elajándékoztuk. Ukrajna már korábban is kapott lélegeztetőgépet, de jutott Csehországba és Romániába is.