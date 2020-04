20 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly

A jelentkezők idei száma az elmúlt 19 év negatív rekordja is.

A jelentkezők idei száma az elmúlt 19 év negatív rekordja is: 2001 óta nem voltak olyan kevesen, mint most. Legutóbb hét éve történt hasonló, de az akkori visszaesés sem volt olyan mértékű, mint a mostani: 2013-ban mintegy 15 ezerrel jelentkeztek kevesebben (95 ezren), mint 2012-ben.

