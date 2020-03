39 milliárdot bukhat az OTP és jelzálogbankja a törlesztési moratóriumon

Milánóban az élet: nem látjuk a végét

A milánói karanténból rendszeresen számol be Facebook-oldalán Pécsvári Tünde étteremtulajdonos, de jó ideig nem jelentkezett. Aztán tegnap éjjel hosszú posztban számolt be a karantén sokadik napjairól. Lapunknak arról is beszámolt, hogy vannak, akik már most másokra vannak utalva anyagilag.