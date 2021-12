3 helyett 5 százalékkal nőnek a nyugdíjak jövőre

"Miniszterelnök úr most jelentette be a Parlamentben, hogy év elejétől 5 százalékkal emeljük meg a nyugdíjakat a korábban tervezett 3 százalék helyett" - közölte Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook oldalán.

Ahogy arra korábban az Mfor.hu is rámutatott: a költségvetés tervezésekor a kormány azzal számolt, hogy a jövő évben az infláció mértéke 3 százalékos lesz. Ez viszont nagy valószínűség szerint nem lesz tartható. A tartósan magas inflációra ugyanis nem csak az elemzők figyelmeztetnek, hanem szerdán parlamenti beszámolójában maga az MNB elnöke, Matolcsy György is erről beszélt. Azt említette ugyanis, hogy miközben az inflációt zömében külső tényezők alakítják, ez egyelőre tartósnak ígérkezik. Az MNB pedig idén és jövőre is 5 százalék körüli értékkel számol.

Kapcsolódó cikk Nagy baj lesz a nyugdíjakkal, ha Matolcsy György várakozása bejön Az idei évben is menet közben kellett a nyugdíjakat utólag emelni, miután az infláció sokkal magasabb lett, mint amit a kormány előzetesen prognosztizált.

Az év elején 3 százalékos emelést kaptak a nyugdíjasok, ám gyakorlatilag már januártól látszódott, hogy a fogyasztói árak ennél nagyobb mértékben nőnek, így a pénzromlást ellensúlyozandó júniusban a kormány egy 0,6 százalékos előrehozott kompenzációról döntött.

hirdetés

Csakhogy az infláció tovább gyorsult, így augusztusban a törvényi előírásoknak megfelelően jött az újabb felülvizsgálat. Ekkor az első nyolc havi inflációt kell figyelembe venni, így annak alapján újabb, 1,2 százalékos emeléssel egészítették ki a nyugdíjakat, amit novemberben visszamenőlegesen fizettek ki.

Az időseket képviselő szervezetek eis lobbiztak annak érdekében, hogy már januártól nagyobb emelést kapjanak. A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa azt várta a kormánytól, hogy a reálisan várható éves inflációnak megfelelően állapítsa meg, mennyi legyen 2022. januárjától a nyugdíjemelés, és ehhez illeszkedve módosítsák a költségvetési törvényt. Azért kérik ezt, mert jelenleg a költségvetési törvényben 3 százalékos infláció szerepel a jövő évre, miközben októberben kilencéves csúcsra, 6,5 százalékra hízott az infláció, és a különböző előrejelzések szerint 2022-ben is jóval magasabb lesz, mint 3 százalék.

Kapcsolódó cikk A kormány tudatosan megrövidíti a nyugdíjasokat? Háborognak a jövő évi emelés miatt A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa szerint nyilvánvalóan alultervezték a jövő évi költségvetésben a nyugdíjemelés mértékét - a kormány szerintük tudatosan megrövidíti a nyugdíjasokat.

Az elemzők jelzése miatt az elmúlt néhány Kormányinfón rendre felmerült kérdésként a jövő évi nyugdíjemelés, illetve a várható infláció mértéke. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter többször jelezte, a kormány meg fogja várni ebben a kérdésben a jegybank prognózisát, melyet egyébként jövő kedden a kamatdöntés után hoznak nyilvánosságra majd. Ez az 5 százalékos emelés tehát bár jóval magasabb az eddig ismertnél és a piaci várakozások sávjában mozog, az közel sem biztos, hogy ez a mérték megegyezik majd a jegybank várakozásával.