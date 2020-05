3,8 százalékos hiányt, 3 százalékos recessziót várnak Orbánék

Az inflációs várakozások sem módosultak: ragaszkodnak a 2,8 százalékos inflációhoz . Amennyiben a kormánynak igaza lesz az idei év árszínvonalát illetően, akkor az azt jelenti, hogy a nyugdíjasoknak nem számíthatnak nyugdíjkiegészítésre , de a GDP csökkenése miatt a prémiumról is lemondhatnak. Hogy a kormány kitart a 2,8 százalékos inflációs várakozása mellett, azzal magyarázható, hogy az egyes termékek áremelkedéseit kompenzálják a csökkenő árú termékek. Legalábbis Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt a választ adta a legutóbbi Kormányinfón a makrogazdasági prognózisokat firtató kérdésünkre. 2021-től a kivetítési horizont végéig, 2024-ig kontans 3 százalékos inflációval számol a kormány a konvergencia program szerint.

Úgy tűnik, a kormány is azt gondolja, nem lehet tartani a kormányfő által rögzített hiánycélt, hiszen az Európai Bizottságnak benyújtott konvergencia program ennél jóval nagyobb költségvetési deficittel számol. Az idei évben a költségvetés hiánya a GDP 3,8 százaléka lehet. Ez nominálisan 1650 milliárdos deficitet jelenthet.

A koronavírus-járvány miatt a kormány eddig úgy számolt - legalábbis, azt kommunikálta -, hogy idén 3 százalékkal csökkenhet a GDP Magyarországon. A gazdasági válság enyhítésére hozott intézkedések pedig teljesen átírják az idei költségvetést, ennek következményeként az eredetileg tervezett 1 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt 2,7 százalékra növelték. Noha a korábbi válság tapasztalataiból kiindulva Orbán Viktor miniszterelnök a jelenlegi körülmények mellett is szeretné tartani a 3 százalékos maastrichti hiánycélt, Varga Mihály pénzügyminiszter nemrég úgy fogalmazott: nem szabad vaskalaposan ragaszkodni ehhez a célhoz.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!