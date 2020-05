400 óra túlszolgálat - Aktiválta a rabszolgatörvényt a kormány a hadseregnél

Akár a 400 órát is átlépheti az éves túlszolgálat időkerete a magyar honvédségnél - szól a legújabb kormányzati törvényjavaslat. Ez eddig 300 óra volt. Ráadásul a veszélyhelyzetben teljesített túlszolgálat nem is számít.

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor kormányfő februári évértékelőjét díszegyenruhás tábornokok is a helyszínen hallgatták végig. Pedig a honvédelmi törvény tiltja a katonáknak, hogy egyenruhában vegyenek részt politikai rendezvényeken. A honvédelmi tárca szerint a miniszterelnök évértékelője nem pártrendrendezvény, hanem kormányzati értékelő volt. Az évi akár 400 órás túlszolgálat ellenére a kormány nem győzi elégszer elismételni, amúgy az a céljuk, hogy elismerjék és megbecsülje azt a munkát, amit a magyar katonák és a fegyverrel szolgálók a haza szolgálatában tesznek.

Mindez a rabszolgatörvény aktiválását jelenti. A parlament 2018. decemberében fogadta el a Munka Törvénykönyvének módosítását, amelynek eredményeként az eddigi évi 300 óráról 400 órára nőtt a maximális túlórák száma és emellett egy évről három évre növelik a munkaidőkeret elszámolási időszakát. Mivel a módosítást egyéni képviselői indítványként adták be, nem pedig a kormány nyújtotta be, nem volt társadalmi egyeztetés sem.

Tehát ha gond van a katonák létszámával, akkor a 400 órás túlszolgálati idő is átléphető. Amúgy pedig időkeret alkalmazása esetén a munkáltatói jogkört gyakorló a túlszolgálatot nem előre rendeli el, hanem annak időtartamát az időkeret lejártakor állapítja meg. Ráadásul a kormány már április 16-án elrendelte, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt túlszolgálat nem számít bele a katonák éves túlszolgálat időtartamába. Pedig az sem kevés. Lapunk is írt róla, hogy a mostani veszélyhelyzetben a katonák heti szolgálatteljesítési ideje heti hatvan óra lehet. Ez nagy ugrás, hiszen a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint általános szolgálati rendben heti 40 óra, készenléti jellegű beosztásban pedig heti 54 óra volt eddig a szolgálatteljesítési idő. Gyakran laktanyán kívül vannak mostanában a katonák.

A szolgálatteljesítés alakulását az állományilletékes parancsnok az időkeret lejárta előtt is figyelemmel kíséri, de létszámproblémák, megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy szolgálatteljesítési idő szervezése keretében fel tudja oldani a túlszolgálat keletkezését, így átlépheti az éves keretet - olvasható a törvény indoklásában, hogy miért került ki a legfeljebb szó a törvény szövegéből.

A túlszolgálat naptári évenként 400 óra lehet - csak egy apró bejegyzés abban a kedd este a parlamentnek benyújtott salátatörvényben, amely a honvédek jogállásáról szóló törvényt is módosítana. Eddig a katonáknak is legfeljebb 300 óra lehetett a túlszolgálat évente. Ezt a rendelkezést módosítaná úgy Benkő Tibor honvédelmi miniszter, hogy a 300 órát átírja 400 órára, a legfeljebb szót pedig kiveszi a szövegből.

