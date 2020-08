A közelgő iskolai tanév 6 kihívása

Még a Magyar Tudományos Akadémia is felajánlotta a kormánynak, hogy segít egy új NAT kidolgozásában. Választ nem kaptak. Miközben a koronavírus elsodorta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete által májusra hirdetett NAT elleni tüntetést, addig most már az EMMI pályázatot hirdetett az új NAT-hoz és a kerettantervekhez igazított tanmenetekkel a vállalkozó kedvű pedagógusok számára. Augusztus 20-ig lehet pályázni, a motivációt pedig az elismerő oklevel ek jelenthetik…

Az új NAT a kritikák szerint (többek között): nem gyerekbarát, erősen centralizált, normakövető, és a magyar és történelem tananyag is furcsán átalakult.

Az iskolaőri pozíciót bruttó 220 ezer forintos kezdő fizetéssel hirdették meg, amire még matematikatanár is jelentkezett, mondván: több fizetésért legalább nem kell dolgozatokat javítania.

Ha nem teszik le elegen a vizsgákat, segítség lehet, hogy a rendőri szolgálati törvény szerint a rendőröket évente négy hónapra átvezényelhetik bármely szervezeti egységéhez, egy hónapig pedig szolgálati beosztásuktól függetlenül is áthelyezhetőek bármilyen más munkakörbe.

Igen, és a beiratkozásuk is speciálisan, digitálisan történt, azaz nem volt kötelező megjelenniük személyesen az iskolában. Pedig épp az idén valóban több elsős kezdi meg a tanévet, hiszen a tavalyi törvénymódosítások értelmében egyrészt megszűntek a magántanulói státuszok, másrészt ebben az évben már az Oktatási Hivatal döntött az iskolaérettségi vizsgálatokról, mellyel kapcsolatban a Szülői Hang többször is felemelte a szavát, legutóbb 50 pontos problémalistát tettek közzé. Mivel az új törvény elvette a szülők jogát arra, hogy gyermekükről az őt ismerő óvodapedagógussal közösen döntsenek, az éretlen alsósok érkezése megrengetheti az oktatási rendszert, hiszen többszáz alsós tanító hiányzik. A KSH adatai szerint tavaly szeptemberben 720 329 első osztályos kezdte meg tanulmányait, s egyes becslések szerint tízezerrel több nebuló kezdi meg akarva-akaratlanul a koronavírus évében az iskolát.

Úgy tűnik, igen. A nyár közepén még Merkely Béla, a SOTE rektora, az országos reprezentatív mérés vezetője is úgy jósolt, hogy október-november táján lesz a második hullám, s bár nem kizárt, hogy a hullám akkor csúcsosodik majd, a számok tekintetében úgy látszik, a fertőzésszámok előbb elkezdtek emelkedni. Ki lehet tehát jelenteni, hogy a második hullám egyre növekvő árnyékában indulnak szeptember 1-jén iskolába a gyerekek és az egyetemisták. Pénteken 40 új fertőzöttet regisztráltak , s az elmúlt egy hetet tekintve Budapesten (51) és Veszprém megyében (50) volt kiugró az új esetek száma, de Szabolcs-Szatmár- Bereg és Hajdú-Bihar megyében is jelentősebb növekedés volt.

Az egyetemek többsége hibrid oktatásra készül : a Corvinus Egyetemen például 40 főnél többen nem ülhetnek az előadótermekben, mert akkor online tartják az előadásokat. A hvg.hu szerint a SOTE negatív PCR-tesztet kér az elsősöktől a beiratkozás előtt, az Óbudai Egyetemen és az ELTE-n is hibrid oktatásra készülnek. De számos helyen, például a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Pécsi, Debreceni és Szegedi Tudományegyetemeken jelenléti oktatással készülnek, amely bármikor digitálissá tehető.

Többen sima évkezdést jósoltak, hiszen a második hullámot is későbbre várták. A számok alapján azonban úgy tűnik, a járványgörbe előbb kezdett emelkedni, ami miatt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) hibrid oktatást javasol: egyik héten 3 nap, a másik héten 2 nap tantermi tanítás, a kimaradó napokon távoktatás legyen. Az első és második évfolyamon tanuló gyermekeknek folyamatos tantermi oktatást javasolnak. Más szakértők a régi-jó szocialista gyakorlatot, a délelőtti-délutáni megosztást javasolják. Emellett, ha járványgócok alakulnának ki, akkor a kormány helyi szinten fog beleavatkozni, az intézmények átmeneti bezárásáról dönthetnek.

