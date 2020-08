60 milliárdos uniós pénzből kezdik felújítani a kórházakat

Ugyanakkor a kormány 1,44 milliárd forinttal megemelte az Egészségbiztosítási Alap összevont szakellátás jogcím előirányzatát is, egyéb működési célú kiadások finanszírozására - derül ki a Magyar Közlönyben megjelent határozatból.

Ezen felül három kórház még kiegészítő, havi fix összegű díjazásban is részesül a SARS-CoV-2 járvány elleni védekezéshez: a Dél-pesti Centrumkórház 200 millió, az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő 100 millió, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet pedig 60 millió forintot kap, erről és ennek jogszabályi feltételeiről szintén az emberi erőforrások miniszterének kell gondoskodnia.

Ebből az következik, hogy mégsem a költségvetésból csoportosítanak át pénzeket. Csakhogy a kormányrendeletből azt is előírta, hogy ha nem állna rendelkezésre részben vagy teljesen uniós forrás a felújításra, akkor a pénzügyminiszternek kell gondoskodnia arról, hogy a hiányzó összeget - akár tehát teljes egészében - mégis csak a 2020-as büdzséből teremtse elő.

A kormány azonban csak a tegnapi ülésén döntött a felújításokról, amelyekre 140 milliárd helyett csak 60 milliárd forintot fordít - derül ki az ülést követően megjelent Magyar Közlönyből. Eszerint az Egészséges Budapest Programban érintett 17 fővárosi székhelyű, állami fenntartású, közfinanszírozott kórház fertőtlenítési célú felújítása - egyes esetekben a kórház külsejének a korszerűsítése is - kezdődhet meg. Ennek érdekében a kormány azzal bízta meg az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a feladat végrehajtásához szükséges 60 milliárd forintnyi európai uniós forrás bevonásának lehetőségét.

Lapunk akkori kérdésére Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt válaszolta , hogy a felújítási kötelezettség egyaránt vonatkozik az állami és önkormányzati fennartású intézményekre. Egyúttal azt is közölte, hogy a felújítások költségigénye a számítások szerint 140 milliárd forint lesz. Akkor még Gulyás azt valószínűsítette, hogy e forrást vélhetően az idei tervezett fejlesztéseken belüli átcsoportosításokból teremtik elő.

A Szent Margit Kórház is bekerült a felújítandók körébe

Orbán Viktor még januárban, az idei első Kormányinfón jelentette be , hogy minden más egészségügyi fejlesztést meg kell előznie az intézmények várótermeinek, kórtermeinek felújításának ott, ahol erre az elmúlt három évben nem került sor. Vagyis a festésnek, csempézésnek van elsőbbsége minden más korszerűsítési munkával szemben, mert a betegek érdeke most ezt kívánja.

