A benzinárstopból kiesik a teherautók egy része

A kormány kitart a benzinárstop mellett, mondta a szerda este tartott Kormányinfón Gulyás Gergely. A cél az volt, hogy az energiaárak megugrásától megkíméljék a magyar családokat és kisvállalkozásokat. A miniszter szerint alaptalanok azok az információk, hogy az ország olaj és üzemanyagellátása veszélyben lenne. Három döntést hozott a kormány a Mollal egyetértésben, mondta el Gulyás Gergely a csütörtök este, meglehetősen szokatlan időpontban tartott Kormányinfón.

A 7,5 tonna feletti teherautók csak a nagynyomású kútfejeknél vételezhetnek üzemanyagot, ahol a piaci áron tudnak tankolni. A töltőállomások nem szolgálhatnak ki 7,5 tonnánál nagyobb tehergépjárművet. Továbbá a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú járművek is csak nagynyomású töltőhelyeknél vételezhetnek üzemanyagot. A fentieknél egy fontos kivétel van, a mezőgazdasági erőgépek súlyhatártól függetlenül továbbra is 480 forint lesz a fogyasztói ár. Azt is bejelentették, hogy a kormány 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját.

A kamionoknak piaci árat kell majd fizetni az üzemanyagokért. Fotó: Waberer's

A rendelet ma este 10 órától lép hatályba. Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a kormány a 4 napos ünnep teljes időtartamára kamionstopot rendelt el.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a Mol finomítói zavartalanul működnek. A betáplálás folyamatos, a Barátság kőolajvezetéken továbbra is érkezik az olaj Oroszországból. A teljes magyarországi üzemanyagfogyasztást fedezni tudják a Mol finomítói. Az utóbbi napokban azonban részben az árstop, részben a visszaélésszerű forgalom miatt a szokásos napi mennyiség többszöröségre ugrott a kutakon vásárolt üzemanyagok mennyisége.

A megnövekedett forgalom 70 százaléka a nagykereskedelmi partnerek átmentek a töltőállomásokra, mivel ott igénybe tudták venni az árstop által biztosított kedvezményes árat. Hernádi Zsolt szerint a plusz forgalom 20 százalék az üzemanyagturizmusnak köszönhető, ami alatt a nemzetközi áruszállítókat is értik, míg további 10 százalék az úgynevezett pánikvásárlás hatása.

Újságírói kérdésre elmondták, hogy a vállalkozás telephelye tesznek különbséget, nem pedig nemzeti alapon. Gulyás Gergely szerint utóbbira nincs mód az uniós szabályok miatt. Hernádi Zsolt azt mondta, hogy a tranzitútvonalak miatt a nemzetközi fuvarozókat kell alapvetően kiszűrni, és ezt az új szabályok révén meg tudják tenni. Emellett az is cél, hogy akik eddig telephelyi tankolást választották, azok térjenek vissza erre a megoldásra.