A fehéroroszok elindultak Csernobilba

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök szakértőket küldött az egykori csernobili atomerőmű áramellátásának helyreállítására - jelentette a BelTA fehérorosz állami hírügynökség csütörtökön.

Az MTI beszámolója emlékeztet: Ukrajna szerdán figyelmeztetett: fennáll a veszélye annak, hogy radioaktív anyag kerül a környezetbe az egykori csernobili atomerőműnél, mert annak energiaellátása megszűnt, így nem tudják hűteni a kiégett nukleáris fűtőanyagot. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi ugyanakkor azt mondta: nincs ok aggodalomra, mert a kiégett fűtőelemek elegendő mennyiségű hűtővízben vannak, amely áramszolgáltatás nélkül is biztosítja a hőelvonást.

Moszkva azt állította, hogy az ukrán erők támadása okozta az áramellátás megszűnését az erőműben - ezt független forrásból nem erősítették meg, de alapvetően az atomerőmű körüli bonyodalmak oka természetesen az, hogy Oroszország hadserege bevonult Ukrajna területére.

Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közzétett videó egyik képkockáján az látszik, hogy orosz katonák őrködnek a csernobili atomerőműnél 2022. március 7-én. Fotó: orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közzétett videó egyik képkockáján az látszik, hogy orosz katonák őrködnek a csernobili atomerőműnél 2022. március 7-én. Fotó: orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Fehéroroszország egyre inkább beszáll a háborúba

Lukasenka azt is közölte védelmi minisztériumával, hogy a hadseregnek meg kell akadályoznia az ukrajnai orosz erők esetleges hátbatámadását.

Napokkal ezelőtt Ukrajna már jelezte, hogy Fehéroroszország hivatalosan is csatlakozott az Ukrajna elleni orosz invázióhoz, a fehérorosz csapatok Csernyihiv régióban be is hatoltak ukrán területekre. Aljakszandr Lukasenka elnök ugyanakkor azt mondta, hogy Fehéroroszország soha nem vett részt a konfliktusban, és nem tervezi, hogy csatlakozik az orosz hadműveletekhez.

Igaz, napokkal a háború kitörése előtt azt is közölte a fehérorosz külügyminiszter: az országa területén zajló orosz-fehérorosz közös hadgyakorlat befejezése, február 20. után egyetlen orosz katona és orosz hadfelszerelés sem marad Fehéroroszország területén - aztán a hadgyakorlatról kiderült, hogy az az invázió előkészítése volt, az oroszoknak pedig eszük ágában sem volt kivonulni Fehéroroszországból, hanem az Ukrajna elleni invázió egyik kiindulópontja volt az ország.