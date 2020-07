A foglalkoztatás és a felnőttképzés fejlesztéséről tárgyalt a Nemzeti Versenyképességi Tanács

A munkahelyek megőrzése és újak létesítése a kormány egyik legfontosabb feladata, amit a Gazdaságvédelmi Akcióterv számos támogatási programmal segít a következő hónapokban is – hangsúlyozta Varga Mihály a Nemzeti Versenyképességi Tanács (NVT) mai ülésén. A pénzügyminiszter kiemelte: a kormány a piaci igényekhez igazított intézményrendszerrel, a munka-erőtartalékok felkutatásával, a képzési rendszer rugalmasabbá tételével segíti a cégeket a megfelelő munkaerő megtalálásában.

A munkahelyteremtő kormányzati programok mellett továbbra is nagy súlyt fektetnek arra, hogy a korábbi tapasztalatokat figyelembe véve, a térségi viszonyokhoz igazítva alakítsák át a munkahelykeresés intézményi rendszerét, valamint a felnőttképzést. Ilyen a kormányhivatalok foglalkoztatási osztályainak 2018 óta tartó átalakítása, amely legfontosabb eleme a vállalatközpontúság kialakítása és az adminisztratív akadályok lebontása volt – hangzott el az ülésen.

