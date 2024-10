A forint mélyrepülése visszaköszönhet a benzinkutakon is

Kisebb árcsökkenést láthattunk a héten a hazai kutakon, és 600 forint körüli szintre került mind a benzin, mind pedig a gázolaj átlagára. Érdekesség, hogy a két üzemanyagfajta a szombati árváltozás után paritásba került, a kutak többségénél a következő néhány napban azonos áron lehet majd tankolni a benzint és a dízelt.

A határokon túlra tekintve is visszafogott mozgások láthatóak, a Weekly Oil Bulletin adatai szerint az aktuális uniós összesítésben csak kisebb elmozdulásokat jegyezhetünk fel. Ezek közül érdemes kiemelni, hogy a magyar árak pozíciója egy helyet romlott, az egy héttel korábbi nyolchoz képest most kilenc államban lehetett olcsóbban tankolni, mint nálunk.

Ha a régiós országok árait vetjük össze a magyarral, akkor azt láthatjuk, hogy nem volt komoly változás. Az árak csak néhány centtel változtak, és magyar szempontból a sorrendben sem volt semmi rendkívüli. Továbbra is három olyan ország van Közép- és Kelet-Európában, ahol a benzin átlagára magasabb a magyarországinál.

A gázolaj esetén ugyan a hazai autósok, ahogy azt fent is megjegyeztük, óriási árcsökkenést nem tapasztalhattak, ám az uniós sorrendben így is előreléptünk. Az egy héttel korábbihoz képest ugyanis relatív mértékben is olcsóbbak lettek az árak, és két országot is beelőztünk a listán. Más kérdés, hogy még így is 11 olyan ország van az EU-ban, ahol alacsonyabb az átlagár, mint nálunk.

Az előrelépés révén a régiós összesítésben is javítottak a magyar árak, hiszen az előző heti listához képest sikerült Horvátországot és Szlovéniát is megelőzni. Így Ausztriával együtt három olyan uniós ország van a régióban, ahol drágábban lehet tankolni.

Éledező olajár, zuhanó forint

Az olajárak hétfőn emelkedtek, majd hétközben szűk sávban mozogtak, pénteken pedig ismét felfele mozogtak. Emiatt az Európában irányadó fajta, a Brent olaj jegyzése stabilan 75 dollár fölé került. Számos tényező hatott a héten az olaj jegyzésére, de összességében így is 2 százalékkal drágult az energiahordozó.

Ismét felfele?

Fotó: Depositphotos

Lefele nyomta az árakat, hogy az amerikai készletadatok a vártnál nagyobb növekedést mutattak, ami azt jelzi, hogy a világ legnagyobb üzemanyag-fogyasztó országában szűkös állományok aligha okoznak áremelkedést. Emellett az erős dollár is inkább lefele nyomta a nyersolaj árfolyamát. Ráadásul az a tény, hogy az elemzők óvatosabb kamatcsökkentést várnak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed-től, is rányomta bélyegét a kereskedésre. Emiatt ugyanis kisebb lehet a gazdasági növekedés, ami mérsékletebb keresletet feltételez.

Ugyanakkor az olajárak emelkedését indukálta, hogy továbbra is nagyon feszült a közel-keleti helyzet. Vannak olyan spekulációk, hogy az Irán által végrehajtott Izrael elleni válaszcsapással immár megvárják a november 5-ei amerikai elnökválasztást. Azt követően viszont széleskörű csapást hajtana végre Izrael, ami a perzsa államban olajipari létesítményeket is érinthet majd. Ráadásul erre válaszul Irán akadályozhatja a Vörös-tengeren történő szállítást, ami komoly kínálati problémákhoz vezethet.

Emellett a keresleti oldalon is lehet változás, ha a kínai gazdaságot sikerülne dinamizálni. Noha az elemzők szerint a Peking által bejelentett gazdaságélénkítő lépéseket finoman szólva sem tartják koherensnek, összességében mégis azt remélik, hogy rövid időn belül összeáll egy olyan csomag, ami lendületet adhat a kínai gazdaságnak. Ebben az esetben pedig a világ legnagyobb olajimportőre fokozhatja a vásárlásait, ami végső soron az árak emelkedéséhez vezethet.

A magyarországi árakra az alapanyagok nemzetközi alakulása mellett komoly hatással van a forint árfolyama is. Sajnos az elmúlt időszakban az eurónál is nagyobb mértékben gyengült a forint jegyzése a dollár ellenében. Miután az olaj és az üzemanyagok tőzsdei árát is dollárban vezetik, a forint mélyrepülése összességében magasabb hazai üzemanyagárakhoz vezethet.