A gyerektáborokat is elérte az infláció

„Évek óta nem emeltünk árat, de 2022-re muszáj volt, pedig mindig is az volt a küldetésünk, hogy ne legyenek túl magasak. Mi nem akarunk holmi elitista tábor lenni, viszont a maximumot akarjuk nyújtani. Fennállásunk 30 éve alatt mindig is igyekeztünk a szülők vállára nehezedő vakációfinanszírozási terheket némileg csökkenteni. Hiszen nem terjeszkedni és vállalkozni akarunk, vagy megsokszorozni magunkat: a legfőbb cél, hogy sokan legyünk, és hogy minden táborlakó nagyszerűen érezze magát adott esetben akár három héten keresztül” – mondja Palotás Attila Ater, a PEOPLE TEAM Alapítvány (PT) alapítója és projektfelelőse lapunk azon kérdésére, hogy az infláció mennyire érezteti hatását az idei táborok árában.

2021-ben a PT bentalvós táborai 75–78 000 forintba kerültek turnusonként, idén 82 000 forintba kerülnek. A napközis táborok ára tavaly 39 000 forint volt, 2022-ben 41 000 forint.

De valamit valamiért: az emelést akciókkal próbálják elviselhetőbbébbé tenni. Kedvezmény jár a táborlakó testvéreknek, a több turnust választóknak és a csoportosan érkezőknek is. A beszervezői akció a legnépszerűbb: félárat fizet, aki 3 új táborozót hoz magával.

Az elkerülhetetlen áremelést a kínálattal is igyekeznek kompenzálni: a tavalyi 10 témaszekció helyett 17-ből lehet választani. Vadonatúj és nagy sikerre számíthat a 3D konstruktőrök tábora, és a robot- vagy a drónépítésen át a kortárs írók vagy természettudósok workshopjaiig rengeteg alternatíva közül választhatnak a srácok. A brókerek és tőzsdecápák szekciója is frissül, megújul a programozótábor és a gamerek tábora is.

„Talán ezekből a lehetőségekből is látszik, mennyire komolyan gondoljuk a részvételidíj-politikánkat” – mutat rá Ater, aki a bővített kínálatról azt mondja, szerencsére nyárról nyárra többet ajánlhatnak az 1500 táborlakónak.

A táboralapító hangsúlyozza, hogy nem a saját berkeikben keletkező változások vagy bővítések okán, hanem a partnerek és a gazdasági környezet miatt történt a 2022-es, nagyjából 5 százalékos emelés, ami még így is elmarad az idei – több mint 8 százalékos – inflációtól. Megugrottak a helyszínt biztosító Neumann János Egyetem kampuszának költségei, és az élelmiszerárak is felszöktek (amely tendencia, jól tudjuk, itt sajnos még biztos nem állt meg).

„A buszdíj is az üzemanyagáraktól függ. Az évek óta alkalmazott 3000 forintos buszút díja erősen jelképes volt, és az elmúlt 10 évben soha még a költségeinket sem fedezte. Így 2022-ben 5000 forint lett egy utazás a PT-buszokkal” – tárja szét a kezét a tábor motorjaként működő Palotás Attila Ater.

Ugyanakkor a PT-táborok szervezői idén térítésmentesen fogadnak a háború elől menekülő ukrajnai gyerekeket, illetve olyan diákokat, akik esetleg itt ragadnak nyáron.

„De ezzel kapcsolatban még sok minden képlékeny, egy sor visszajelzést és rábólintást várunk” – teszi hozzá az alapító.

A drágulás ellenére már most nagy az érdeklődés

Hiába a drágulás, a gyerektáborok iránt már most nagyobb az érdeklődés, mint az elmúlt két évben.

„Idén a tavalyinál több, közel 700 táborturnus közül tudnak választani a szülők és a gyermekeik a Táborfigyelőn, amire szükség is van. Nemcsak azért, mert idén jóval többen foglalnak tábort, mint az előző években, hanem mert már tavaly is várólistákat kellett állítani. Ezt elkerülhetjük idén, hiszen a táborok felkészültek a rohamra, és sok újdonság is van 2022-ben a tábortémák tekintetében” – mondja Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője, aki szerint a klasszikus táborok mellett egyre több, extremitást nyújtó, különleges tábor közül választhatnak a gyerekek.

Egy andocsi táborban például a táborozók fákon laknak, ahogy Robin Hood és csapata. A szövevényes légbeli táborhelyszínen akár mindennap más útvonalon juthat el a csemete a saját szobájából a társaihoz.

Sokan egy hónapig maradnak a Pilisi katonai táborban. Fotó: Táborfigyelő Sokan egy hónapig maradnak a Pilisi katonai táborban. Fotó: Táborfigyelő

A szomszédban dúló háború árnyékában furcsa gondolatok járnak az ember fejében a Pilisben tartandó katonai tábor láttán. Klasszikus egyhetes turnusok is lesznek, de lehet jelentkezni egy hónapra is. A képzés során mind elméleti, mind gyakorlati képzésben részt vesznek, ahol elsajátíthatják a „Katonai alaptan” elnevezésű tankönyvben összegyűjtött ismereteket; ennek elvégzése után a visszatérő kadétok mind rangban, mind beosztásban előrejutási lehetőséget kapnak. A táborban az egységes és katonás megjelenés érdekében a táborozók terepszínű gyakorlóruházatot, a hozzá tartozó barettsapkát és katonai bakancsot viselnek.

Idén a gyerekek kipróbálhatják és megtanulhatják a focit és a golfot ötvöző footgolfot, olasz és angol nyelven zajló portréalkotó művészeti táborban vehetnek részt, ahol a rajzolástól, festéstől egészen a szobrászatig választhatnak, hogy miként készüljön portré. Mindemellett tanulhatnak a vakáció ideje alatt a gyerekek YouTube-videókészítést, megismerkedhetnek a mesterséges intelligencia adta lehetőségekkel, és akár gyermek-kutya kommunikációs tanfolyamon is részt vehetnek.

Van, ahol közel 10 százalékos az emelés

Míg 2021-ben a táboroztatók 70 százaléka semmilyen vagy csak minimális áremelést tervezett, ezt idén lehetetlen tartaniuk.

„Tavaly egy napközis tábor átlagára 33–35 000 forint volt, míg egy ottalvós táborért 53–55 000 forintot kellett fizetniük a szülőknek. Ezzel szemben idén egy napközis tábor 38 500 forint átlagosan egy hétre, míg az ottalvós programok esetében az átlagos költség 60 000 forint egy turnusra”

– tájékoztatta lapunkat a Táborfigyelő ügyvezetője, aki szerint a táborárakat sem kerüli el az általános drágulás, hiszen a vakációs lehetőségek bekerülési költsége is növekszik (például étkezés, szállás).

Így elmondható, hogy az idei átlagárak nagyságrendileg 10 százalékkal növekedtek.

Tóth Béla azonban fontosnak tartja kiemelni, hogy nagyon széles az árolló a táborok piacán. A Táborfigyelőn van olyan ottalvós tábor, amely 28 000 forintba kerül, de elérhető olyan is, amelynek 300 000 forint a díja. A két szélsőség között viszont rengeteg tábort talál a szülő a gyermekéhez és pénztárcájához is passzoló vakációs lehetőségként.

Összehasonlítottuk pár tábor árkülönbségét, s a PEOPLE TEAM 5 százalékos áremelése valójában igen alacsonynak számít:

Állatkerti Zoo tábor (Budapest): 2021-ben az 5 napos turnus 79 900 forint volt, 2022-ben 88 900 forintba kerül.

(Budapest): 2021-ben az 5 napos turnus 79 900 forint volt, 2022-ben 88 900 forintba kerül. Seholsziget Élménypark (Nőtincs): 2021-ben 50–60 000 forint volt turnusonként, 2022-ben 60–70 000 forintot kell fizetni.

(Nőtincs): 2021-ben 50–60 000 forint volt turnusonként, 2022-ben 60–70 000 forintot kell fizetni. Vissza a vadonba (Szentendre): 2021-ben 35–35 000 forint volt egy turnus, 2022-ben 42–45 000 forint.

„A piacon működő táboroknál egyelőre külön az ukrán gyerekekre szakosodott tábort még nem szerveznek, erre jó eséllyel a központilag szervezett vakációs lehetőségek lesznek/lehetnek alkalmasak, mint az Erzsébet-táborok” – felelte a Táborfigyelő ügyvezetője arra vonatkozó kérdésünkre, vajon vannak-e külön a háború elől menekülő gyerekeknek szervezett táborok.

Természetesen szerettük volna megtudni, hogy az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány idén gondol-e az ukrán gyerekekre is a tábori helyszínein, de többszöri megkeresésünkre sem kaptunk választ cikkünk megírásáig. Amint reagálnak kérdésünkre, frissítjük írásunkat.