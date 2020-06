A hét videója - óriási meglepetést okozott az MNB

A héten lépett hivatalba az MNB új alelnöke, aki máris módosított a korábbi monetáris politikán, hiszen négy év után kamatot vágott a jegybank. A lépés meglepte a piacokat, hiszen ha hatékonynak tartja ezt az eszközt, akkor akár már korábban is használhatta volna az MNB. Felmerül a kérdés, hogy miért most léptek és milyen hatása lehet a monetáris tanács döntésének. A hét videója sorozatunkban Király Béla próbál választ adni a kamatvágás kapcsán a legégetőbb kérdésekre.

