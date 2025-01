A kormány új frontvonalat nyitott a benzinkutak ellen

A december közepe óta tartó emelkedés tört meg a héten a magyar benzinkutakon és szombaton végre kisebb árcsökkenést láthatunk. Igaz, az árak így is jócskán meghaladják az év elején látott szinteket is, hiszen mind a benzin, mind a gázolaj ellenértéke nagyot ugrott az idén. Ennek hátterében három fő tényező is állt, amelyek egyébként meghatározzák a hazai árszintet. Egyrészt a január első napján életbe lépett jövedékiadó-emelés, másrészt az olaj árának jelentősebb növekedése, harmadrészt a forintnak a dollárral szembeni gyengülése váltotta ki mindezt.

Hogy a hazai árak növekedése nem a benzinkutak profitéhségének az eredménye, azt jelzi az is, hogy az uniós összehasonlításban az adóemelés hatására változott a helyzetünk. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint uniós összevetésben az egy héttel korábbi tizeneggyel szemben a friss rangsorban már csak kilenc olyan ország van, ahol alacsonyabb a benzin átlagára, mint a magyar kutaknál.

Emiatt a közép-európai régióban is javult a magyar árak helyzete, és a legutóbbi statisztikák szerint már nemcsak Szlovákiában és Ausztriában kell többet fizetni a 95-ösért, mint nálunk, hanem Horvátországban is.

A dízel esetén ugyanakkor a Weekly Oil Bulletin adatai szerint romlott a magyar autósok helyzete, hiszen a listán ezúttal eggyel több olyan ország lett a múlt héthez képest, ahol olcsóbban lehet tankolni.

Ez az ország Szlovénia, így a magyar árak helyzete régiós összevetésben is romlott. A gázolaj átlagos ára így most csak Ausztriában magasabb, mint Magyarországon.

A dollár gyengülése nyithat utat az áresésnek

Ahogy cikkünk elején is jeleztük, az ár három fő tényező függvénye (adók, olajár és a forint-dollárárfolyam), ezek közül egy biztosan nem fog kedvező irányba változni. Nagy Márton a héten is komoly kritikával illette ugyan a benzinkutakat, ám kategorikusan elzárkózott attól, hogy az üzemanyagokat terhelő adók csökkenjenek.

Nagy Márton ismét odacsapna a kutaknak

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Így az olajat és a forint árfolyamát érdemes megvizsgálni. Jó hír, hogy az autósok szempontjából mindkét tényező kedvező irányba mozdult. A régi-új amerikai elnök Donald Trump egyik első intézkedéseként energetikai vészhelyzetet hirdetett, amely révén a kitermelést korlátozó szabályok feloldására kerül sor. A hétfőn beiktatott elnök ettől azt reméli, hogy az energiaárak csökkenni fognak. (Az intézkedés lehetséges hatásairól itt olvashat részletes elemzést.)

A szakértők szerint a héten látott árváltozás nem elsősorban annak a következménye, hogy Donald Trump bejelentéseire reagált a piac, hanem az előzetes aggodalmak miatt kiépült vételi pozíciókat kezdték el a befektetők és a spekulánsok leépíteni. Az első hangzatos intézkedéseket ugyanis egyelőre nem követték igazán fajsúlyos lépések, így például az elnök még a kínai árukra sem vetett ki pluszvámot. Így most a hangulat inkább abba az irányba mozdult, hogy korántsem lesznek olyan radikális gazdaságpolitikai lépések, mint amilyenektől előzetesen tartott. Ennek köszönhetően az egy héttel korábbi szinthez képest bő 3 százalékkal csökkent az európai piacon irányadó Brent olaj árfolyama.

Az is inkább az árcsökkentés irányába mutatott, hogy Donald Trump csütörtökön a Világgazdasági Fórumon kijelentette, követelni fogja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetétől (OPEC) és annak de facto vezetőjétől, Szaúd-Arábiától a nyersolaj árának csökkentését. Ugyanakkor az olajpiaci elemzők szerint ez a felszólítás még nem fogja arra ösztönözni ezeket az országokat, hogy a kitermelés az árakat befolyásoló növelését jelentsenek be. Ugyanakkor Donald Trump lépései és mondatai egyértelműen kijelölték az irányt, hogy az Egyesült Államok a következő években milyen olajárban érdekelt.

Donald Trump beiktatása és a vámok kivetésének elhalasztása a dollár árfolyamára is hatott, ezen a héten ugyanis érdemben gyengült a zöldhasú. Mindez a forint jegyzését is jótékonyan befolyásolta, hiszen nemcsak a dollárral, hanem az euróval szemben is javított a magyar fizetőeszköz. Az üzemanyagárak szempontjából, ahogy cikkünkben hangsúlyoztuk, a dollár-forintárfolyam nyom sokat a latba, ez az idén látott 405-ös szintről a hétvégére 390-ig csúszott vissza.

Az olaj árának csökkenése és a forint árfolyamának erősödése együttesen további árcsökkenést kellene, hogy hozzon a hazai kutakon. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a jövő héten 5-6 forintos csökkenés lehet, ha nem látunk az árfolyamokban fordulatot.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.