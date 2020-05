A koronavírus után egy másik fertőzés is felütheti a fejét

Ha már eddig megúsztuk egy nagyobb járvány berobbanását, nem volna szerencsés, ha a normális élethez való visszatérést most pedig egy baktérium nehezítené meg. A Legionella elszaporodásának a pangó, 20 °C-nál melegebb víz kedvez, így a járványhelyzet miatt használaton kívül levő épületek vízhálózata, illetve az üzemen kívül levő hűtőtornyok is kockázatot jelenthetnek. Fertőzést a baktériummal szennyezett vízpermet belégzése okoz, amely zuhanyzáskor, a csapok megnyitásakor, WC öblítéskor, vagy a hűtőtornyok működése során keletkezik. Így az üzemszünet után újraindított rendszereknél erre is figyelmet kell fordítani – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján.

A klímaberendezések a Legionella baktérium melegágyai lehetnek. Fotó: Pixabay A klímaberendezések a Legionella baktérium melegágyai lehetnek. Fotó: Pixabay

Most, amikor újraindul az élet Magyarországon, fontos figyelni arra, hogy ezek a baktériumok a vízrendszerekben megtelepedő kórokozók, amelyek az arra fogékonyakban súlyos, akár halálos kimenetelű tüdőgyulladást okozhatnak. A veszélyeztetett csoportok ugyanazok, mint a COVID-19 esetében: az idősek és a krónikus alapbetegséggel rendelkező vagy legyengült immunállapotú emberek. Mivel mindkettő légúti kórokozó, együttes fertőzés esetén súlyosabb tünetekkel kell számolni.

A baktérium mindaddig nem okoz gondot, amíg a vízben van, csak ha porlasztott formában bekerül a tüdőbe, mert ott atípusos tüdőgyulladást okozhat. A Legionella-fertőzés legtöbbször enyhe formában lezajlik, tünetei hasonlók az influenzához, vagy a koronavírushoz, fejfájás, végtagfájdalom, láz. Súlyosabb esetekben köhögés, nehézlégzés, tudatzavar és hasmenés is társulhat a tüdőgyulladás mellett.

Hazánkban 1998 óta kötelezően bejelentendő fertőző betegség, de ötször-hatszor annyi a valódi beteg, mint a regisztráltak (akár a koronavírusos pácienseknél).

Az NNK tanácsokat is ad az épületek biztonságos újraindításához. Hazánkban egyébként öt éve kötelező a Legionella baktérium szűrése az intézmények számára. A 2016. február 4-én életbe lépett rendelet szerint a fokozott kockázatot jelentő közegekben (például egészségügyi és szociális létesítményekben, kereskedelmi szálláshelyeken, közfürdőkben a 30 C foknál melegebb, vízpermetet képező medencék esetén, vagy nedves hűtőtornyokban) kötelező rendszeres vizsgálatokat, mintavételeket végezni a szűrés érdekében.