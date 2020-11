A koronavírusos Szijjártó Péter még ma hazarepül Thaiföldről

A koronavírussal diagnosztizált, és épp Thaiföldön tartózkodó Szijjártó Péter Facebook-posztban számolt be az őt illető legfrissebb fejleményekről. Ennek lényegi része az, hogy sikerült megállapodnia a thai hatóságokkal, és még ma hazarepülhet Magyarországra, hogy itthon tölthesse el a karanténidőt.

