A luxus-teniszakadémia csak a kezdet - körbeépíti a tavat Seszták Miklós köre

Szűk egy évvel ezelőtt derült ki, hogy 2 milliárd forintos beruházás készül az alig 1700 fős településen, Szabolcsveresmarton. A VIP-klubot is magába foglaló luxus-teniszakadémia több szálon is Seszták Miklós köréhez köthető, melyről még a helyiek is keveset tudnak. Információink szerint az akadémia jelenleg félkész állapotban van, megközelíteni azonban nem lehet a komplexumot, mivel a direkt a létesítmény miatt megépített út egy pontján tábla figyelmezteti a kíváncsiskodókat: "Belépni csak engedéllyel!".

Most azonban kiderült, ez a projekt csak a kezdete volt a teljes tervnek, a fejlesztések nem állnak le a teniszakadémiával: Seszták köre lényegében teljesen körbeépíti a helyszínül szolgáló Rétközi-tavat. Sőt, mint azt helyi informátorunk korábban elmesélte, a tervek között szerepel az is, hogy ezt a tavat a csatornákon keresztül összekötnék a kisvárdai tóval. Így a teniszakadémiától le lehetne majd csónakázni a nagyjából 8 kilométerre lévő kisvárdai várhoz, stadionhoz és szórakoztatónegyedhez.

Információink szerint

vízibázis,

csónakház,

rendezvényház,

látogatóközpont,

100 fős filagória

valamint 4 kilátó épül még a tó köré.

A tervezett fejlesztések (Fotó: Google, mfor.hu) A tervezett fejlesztések (Fotó: Google, mfor.hu)

Az építmények kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást már lefolytatták, eredményt még ugyan nem hirdettek, de a beérkező ajánlatokat listázó dokumentumok már elérhetők a közbeszerzési hatóság adatbázisában.

Az ajánlatkérő és egyben a beruházó is a Seszták Miklóshoz közeli Alkossunk Várost Alapítvány, mely közvetve egyébként a teniszakadémia projektjéért is felelős. Utóbbi építtetője ugyanis a Kárpát-medencei Teniszakadémia Kft. Ennek tulajdonosa az említett alapítvány, melyet Mikucza Tamás hozott létre, akinek testvére Mikucza László Zsolt, a Kisvárdán több projektben is részt vevő MHM Product Kft. tulajdonosa. A cég részt vett többek között a sportszálló, a Díszlet utca, valamint a Terror-hajó otthonául szolgáló csarnok felépítésében is. Ráadásul az Index szerint Mikucza Tamás volt feleségének is Seszták Miklós volt a jogi képviselője az alapítvány címére bejegyzett vendéglátós cég ügyeinek intézésekor.

A Rétközi-tó fejlesztéseire visszatérve a helyrajzi számok alapján szépen körbe fogják építeni a tavat, mindezt uniós forrásból valósítják meg. 2017 augusztusában nyert ugyanis az Alkossunk Várost Alapítány 785 millió forintot a Rétközi-tó komplex turisztikai fejlesztésére a Társadalmi és környezetvédelmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés címen futó pályázati kiíráson. (Az alapítvány - mint arról korábban mi is beszámoltunk - 500 millió forint uniós pénzt nyert el a tó melletti "közel nulla energiaigényű épület kivitelezésére", ami nem más, mint egy "hobbit-ház".)

A teniszakadémia a tó keleti oldalán helyezkedik el, északi, észak-nyugati részén húzzák fel a csónakházat, büfét, öltözőépületet, a rendezvényházat és a vízibázist is itt alakítják majd ki. A dél-nyugati részen alakítják ki a kilátókat, a 100 fős filagóriát, a dél-keleti részen pedig a tanösvény kap helyet, ami földrajzilag már Kékcse külterülete. Miközben a teniszakadémia területét a Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Kft., addig a tulajdoni lapok alapján a mostani fejlesztéseket állami tulajdonban lévő földterületeken fogják létrehozni. Az ingatlanok egészen konkrétan a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság kizárólagos tulajdonában állnak.

A 100 férőhelyes filagória látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.) A 100 férőhelyes filagória látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.)

A közbeszerzési dokumentumok alapján annak ellenére, hogy nem egymással szomszédos területekre épülnek a tervezett elemek, meglehetősen egységes látványt nyújtanának, a látványtervek alapján szinte minden épületen hasonló stílusjegyek fedezhetők fel. Igaz, a rendezvényház és a filagória meglehetősen hasonlóan fog kinézni, előbbi bizonyos szögből pedig sokkan inkább emlékeztet egy csűrre, mint egy turisztikai, vendéglátó egységre.

Az ugyanakkor némiképp érthetetlennek tűnik, hogy mi szükség van két nagyon hasonló funkcióval rendelkező épület felhúzására. A 100 fős filagória egy fedett terasz lesz konyhával, raktárral, szociális blokkal, a rendezvényház nevéből eredően is hasonló vendéglátási funkciót láthat el, ráadásul a dokumentumok sem világítanak rá arra, hogy esetleg másabb célokat is szolgálhatna.

A kilátó látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.) A kilátó látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.)

Félmilliárdos beruházás készül

A beruházások összértéke megközelíti a nettó 450 millió forintot, pontos végösszeget azonban majd csak azok átadása után lehet mondani. Az elmúlt évek gyakorlata alapján ugyanis könnyen előfordulhat, hogy menet közben az építőipari költségek, előre nem látható események miatt az eredetileg számoltnál drágább lesz a fejlesztés. Ráadásul jelenleg még az is kérdéses, hogy sikerül-e kihirdetni a közbeszerzési eljárás eredményét. Néhány részfeladatnál ugyanis az ajánlattételre felkért cégek a rendelkezésre álló összegnél drágább ajánlatot nyújtottak be.

A látogatóközpont látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.) A látogatóközpont látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.)

A közbeszerzési hatóság adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint

a vízibázis és rendezvényházara nettó 145,2 millió forint áll rendelkezésre,

a tanösvényre 45 millió forint,

a látogatóközpontra 105 millió,

a 100 férőhelyes filagóriára és "megfigyelőközpontra" (vagyis a kilátókra) pedig nettó 155 millió forint.

A vízibázisra, rendezvényházra és tanösvényre két cég pályázott. A Kermi-Szolg Kft. a tanösvényt nettó 21 millióból megcsinálná, a vízibázist és rendezvényházat pedig nettó 248 millióból. A debreceni székhelyű Négyen 2002 Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. a tanösvényt szintén 21 millió forintból tudná megcsinálni - kerekítve bár megegyezik a két ajánlat, a pontos értéket nézve néhány ezer forinttal drágább a hajdúsági cég ajánlata. A vízibázis és rendezvényház pedig 255 millió forintból lenne általuk megvalósítható. Jól látható, hogy a rendezvényház a rendelkezésre álló keretnál nagyjából 70 százalékkal több pénzből lenne megvalósítható.

A rendezvényház látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.) A rendezvényház látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.)

A látogatóközpontra, valamint a filagóriára és a kilátókra szintén 2 cég nyújtott be ajánlatokat, a teniszakadémiát is építő Kermi-Szolg Kft., valamint a Nyírépszer Kft. Mindkét rész esetében a Kermi-Szolg adta a kedvezőbb ajánlatot: a filagóriát nettó 102 millió forintból, a látogatóközpontot pedig 192 millióból tudná megcsinálni. Utóbbi esetben szintén probléma, hogy az alapítványnak mindössze 155 millió forint áll rendelkezésére erre a projektelemre. Véleményünk szerint azonban ezt a részt illetően, valamint a rendezvényház ajánlatával kapcsolatban is újra tárgyalóasztalhoz fognak ülni a felek, hogy végül sikerüljön közös álláspontra helyeződni a költségek tekintetében.

A tanösvény látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.) A tanösvény látványterve (Fotó: P-Tervezőiroda Kft.)

Mindennel egyébként 2020. június 20-ig kell elkészülnie majd a szerencsés pályázónak, aki minden jel szerint egyáltalán nem új szereplőként tűnik fel a kisvárdai, valamint a Seszták köréhez kapcsolódó beruházások területén.

Jó esély mutatkozik ugyanis arra, hogy a Rétközi-tó körüli turisztikai fejlesztéseket is a teniszakadémiát építő nyírturai cég, a Kermi-Szolg Kft. fogja kivitelezni. A céget 2017 októberében alapították épületépítési projekt szervezése fő tevékenységgel, tulajdonosa pedig a szintén nyírturai Kerekes István. A társaságról egyelőre túl sokat nem tudni, de feltűnő, hogy a 2,4 milliárdos teniszakadémia projektjét lényegében hasonló volumenű referencia felmutatása nélkül kapták meg. Emellett Leveleken és Kisvárdán is sikerült néhány építési feladatot elnyerniük, előbbi településen erdei iskolát építenek a Levelekei Tó Nonprofit Kft. megbízásából. A társaság szintén Mikucza László Zsolt tulajdonában van. Emellett néhány kisebb, épületenergetikai feljesztést hajtottak végre Kék településen, illetve Nyíribronyban.

Az elnyert munkáknak köszönhetően már az első teljes évét jelentős nyereséggel indította a társaság, a közel 270 millió forintos árbevételből 50,2 milliós adózott eredmény maradt a végén.