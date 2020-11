A napi áldozatok és új fertőzöttek száma is új csúcson

6819 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) mára virradóra, ami új napi rekord. Eddig a 24 órán belül azonosított új koronás fertőzöttek legmagasabb száma 6495 volt, ezt november 16-án jelentették. A mai adattal 211 527 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 156 többségében idős, krónikus beteg, ez is új napi rekord. Az előző tegnap állt fel, 152 fővel. Az elhunytak száma most 4 672 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 55 637 fő,

az aktív fertőzöttek száma 151 218 fő.

Az aktív fertőzöttek 20 százaléka, az elhunytak 24 százaléka, a gyógyultak 26 százaléka budapesti. 7590 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 657-en vannak lélegeztetőgépen.

A beazonosított fertőzöttek számában megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható.