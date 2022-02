A NER már rég felismerte, milyen kecsegtető az osztrák ingatlanpiac

"A világjárvány okozta nagyfokú bizonytalanság ellenére az osztrák ingatlanpiac eddig rendkívül válságálló befektetési lehetőségnek bizonyult. A tendencia várhatóan jövőre is folytatódik, ami igazán jó jel mind telephely létesítési, mind ingatlanpiaci befektetési szempontból" - mondta Stephan Größ, az EY Law partnere és az EY Austria ingatlanágazati vezetője, melyről az MTI számolt be.

Az előző évhez képest a piac vonzóbbá vált - állapította meg az EY az aktuális ingatlanbefektetési piaci trendbarométer értéke alapján.

A megkérdezett piaci szereplők 93 százaléka biztos abban, hogy az osztrák ingatlanpiac vonzó befektetési lehetőségeket kínál. A válaszadók több mint fele (52 százalék) nagyon vonzónak tartja a helyszínt - tavaly ez az arány még csak 35 százalék volt.

A befektetések volumene várhatóan stabilizálódik az idén, miután a Corona-járvány tavaly még nagy bizonytalanságot keltett. Idén még minden tizedik (9 százalék) sem számít csökkenő beruházási volumenre, szemben a tavalyi 28 százalékkal. A megkérdezettek fele a beruházások volumenének magas szinten maradását, 40 százalékuk pedig növekedését várja.

Az árak tekintetében a lakó- és logisztikai ingatlanok esetében további emelkedés, a szállodák esetében pedig stabilizálódás várható. Az irodai és kiskereskedelmi ingatlanok vagy bevásárlóközpontok esetében a várható áralakulás erősen függ az ingatlan konkrét elhelyezkedésétől.

A lakóingatlanok továbbra is keresettek, és az előző három évhez hasonlóan változatlanul a legnépszerűbb eszközosztályt (90 százalék) képviselik. Az egészségügyi ágazat ingatlanjai egyre vonzóbban, a befektetők kétharmada lát bennük jó lehetőségeket, szemben a tavalyi 43 százalékkal.

A világjárvány által közvetlenebbül érintett ágazatokban a jelek - néhány kivételtől eltekintve - a fellendülés irányába mutatnak. A felmérés szerint az irodák (75 százalék), az üzleti szállodák (62 százalék) és a szolgáltatásokkal ellátott bérlakások (60 százalék) valószínűleg már nagyrészt kiheverték a válságot. Az EY szerint az üdülőszállodák és a periférikus helyeken lévő irodák is vagy jól teljesítenek ismét, vagy várhatóan a következő három évben lendül fel a forgalmuk. A bevásárlóközpontok és a kiemelt osztályú irodaházak esetében a helyzet továbbra is ingatag, az ingatlanbefektetők többsége azt feltételezi, hogy nem is fognak teljesen kilábalni a válságból.

Regionális szempontból változatlanul a bécsi ingatlanok álltak a befektetők érdeklődésének középpontjában. Bécs után Graz, Linz és Salzburg a legnépszerűbb helyszínek.

A befektetők 90 százaléka úgy látja, hogy az ingatlanok védelmet nyújtanak az emelkedő infláció ellen, 82 százalékuk szerint az infláció lényeges szerepet játszik az ingatlanpiacon. Az iparág a digitalizációt, az éghajlatváltozást és az urbanizációt tartja a következő évek fő befolyásoló tényezőinek.

Az EY tanulmánya egy 2021 októberében és novemberében mintegy hatvan ingatlanpiaci nagybefektető körében végzett felmérésen alapul.