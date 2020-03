A stadion is egészségügyi intézmény? - Igaz lett a mondás

A koronavírus-járvány bevitte a kegyelemdöfést is a világ sportéletébe: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan is bejelentette, hogy a tokiói olimpiát elhalasztják, és legkésőbb 2021 nyarán kell megrendezni. Ez 206 országból érkező összesen 11 ezer sportoló álmát törte szét. A gazdasági hatásai is elképesztőek lehetnek: turizmusban, vendéglátásban, szerencsejátékban, és még sokáig lehetne sorolni. Az olimpia halasztása nemcsak a sportolóknak, vagy a japán államnak lesz nagy érvágás, hanem a reklámiparnak és a szponzoroknak is, ugyanis a jelentések szerint a 2020-as tokiói olimpia eddig nagyságrendileg 3 milliárd dolláros, rekordszintű hazai reklámbevételt produkált.

Emlékezetes, mekkora vita volt arról, hogy Magyarországnak megérné-e egy olimpia megrendezése. Az olimpiai pályázat kezelésével megbízott Budapest 2024 Zrt. és a magyar kormány azt ígérte, hogy rekord alacsony áron, 774 milliárd forintból kihozták volna a nyári játékokat és a paralimpiát. A PricewaterhouseCoopers (PwC) pedig úgy számolta ki, a gazdasági bevétel 2984 milliárd forint lett volna. Ezek persze becsült számok, de jól mutatják, milyen hatalmas pénzekről szól egy olimpia, és miért hozta meg ilyen nehezen a végső döntést a NOB a nyári olimpia elhalasztásáról.

A nagy sporteseményeket már korábban lefújták: a nyári labdarúgó Európa-bajnokságot egy évvel elhalasztják, a koronavírus-járvány terjedése miatt a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a női Bajnokok Ligája fináléját is később rendezik. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) a koronavírus-járvány miatt törölte a május 8. és 24. között kiírt svájci elit-világbajnokságot. Eredetileg április 18. és május 4. között rendezték volna meg a sznúker egyik legfontosabb megmérettetését, a világbajnokságot. A globális járvány azonban felülírta a terveket, így legkorábban júliusban vagy augusztusban lehet majd a vb. Az Európai Úszó Szövetség (LEN) elhalasztotta a budapesti Európa-bajnokságot is egyelőre ismeretlen időpontra.

És még sokáig lehetne sorolni, hogy hány sportesemény marad el. Csak egy példa a veszteségekre: a világ egyik legtehetősebb klubcsapata, az FC Barcelona minden tevékenységet beszüntette és minden szakosztályában csökkentette a játékosok fizetését. Az autóversenyt is megcsapta a koronavírus: az F1-es azeri nagydíjat sem rendezik meg egyelőre. Az eddig lemondott versenyek többségéhez hasonlóan a bakui eseményt sem törölték, csupán elhalasztották. Hogy meddig, azt egyelőre senki sem tudja megmondani, miként azt sem, mikor rajtolhat el ténylegesen a 2020-as bajnokság. Pótmegoldásként virtuális nagydíjat szerveztek F1 2019 játékkal.

A mfor.hu legutóbb március 14-én írt arról, hogy top labdarúgó bajnokságok sorra hozták meg azt a döntést, hogy a járvány terjedésének megakadályozása érdekében leállítják a szezont. Ez hatalmas anyagi érvágás a kluboknak, de azoknak is, akik ebből a szórakoztató iparágból élnek meg. Mint a fogadóirodák, amelyek a bevételeik meghatározó részét a futballmérkőzésekre tett fogadásokból szerzik. A Szerencsejáték Zrt. eredetileg úgy kalkulált, hogy ha nem lesz akadálya a legnagyobb nyári sporteseményeknek, akkor a bukmékeri játékok forgalma az idén akár 10 százalékkal is emelkedhet. Tavaly ez a szám meghaladta a 250 milliárd forintot.

Most viszont nincs mire fogadni. A Tippmixpro oldalon svéd barátságos és fehérorosz bajnoki meccsekre lehet csak tippelni. Utóbbi az egyetlen liga, ahol még nézők előtt játszanak meccset. Utolsóként a svéd élvonalbeli bajnokságban is megszületett a döntés: mégsem startol el április 4-én. A Szerencsejáték Zrt. bevételkiesését még korai lenne meghatározni, de az biztos, hogy visszaesett a fogadási kedv. A cég egyelőre a Totó és Góltotó játékát sem függeszti fel. Megmenti a helyzetet az Ötöslottó rekordösszegű halmozódása: a cég törvényben meghatározott adózása is a lottóhoz kötött.

Marad az ismétlés

"A 2018. évi befizetés alapján az Ötöslottó játékadójának 90 százaléka, több mint 9,5 milliárd forint a Nemzeti Kulturális Alap, a Hatoslottó játékadójának 80 százaléka, közel 4,2 milliárd forint a Magyar Nemzeti Filmalap, a sporttörvény alapján pedig 11,1 milliárd forint a nemzeti sportmozgalom forrásait bővíti" - olvasható a cég 2018-as jelentésében. A költségvetésbe 2018-ban pedig 13 milliárd forintot tettek be osztalék formájában.

Nagy vesztesek még a sporttelevíziók is: a Sport1 például ismétlésekbe menekül, újra lehet nézni a német Bundesliga meccseit az első fordulótól kezdve. A DigiSport pedig az olasz, angol és francia focimeccseket ismétli, de teniszt is bepótólhatja, aki a legjobb meccsekről esetleg lemaradt a közelmúltban. A Kisvárdától Szombathelyig milliárdokból megépült új stadionok is üresen árválkodnak, bár kormánypárti politikus (Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője) korábban azt mondta: a stadion is egészségügyi intézmény. Most ez a mondás valósággá vált: Rio de Janeiróban egyfajta egészségügyi központtá alakítják át ugyanis a legendás Maracana Stadiont, amely otthont adott többek között az 1950-es és 2014-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének. Térítésmentesen felajánlotta Érd városa is négy sportcsarnokát, hogy amíg tart a járvány, ott is egészségügyi ellátóhely legyen.