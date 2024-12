A végtelenül romantikus Mészáros Lőrinc idén is vett néhány apróságot

Az a jó Mészáros Lőrincben, hogy mindig lehet írni róla valamit. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy 2024-ben is lapunk írta róla a legtöbbet: ha céget alapított vagy megvásárolt valamit, akkor jó esély volt arra, hogy arról mi számoltunk be elsőként a hazai sajtóban. És nem azért, mert elmondták nekünk, hanem mert folyamatosan figyeltük a céghálóját. De 2024-ben nemcsak Mészáros Lőrincről, az üzletemberről, a NER szimbólumáról és a leggazdagabb magyarról tudtunk meg sokat, hanem Mészáros Lőrincről, a magánemberről is.

Utóbbiról főleg Várkonyi Andrea, a felcsúti mindenes felesége gondoskodott, aki például február 1-jén soha nem hallott részleteket osztott meg Mészáros Lőrincről a Story magazinnak adott interjúban.

Várkonyi Andrea többek között azt is elárulta, hogy

Mészáros Lőrinc végtelenül romantikus, és a házasságkötésük 28. hófordulóján korán el kellett utaznia a férjének, de egy sms fogadta, amikor felkelt, majd amikor a nappaliba ment, 28 szál vörös rózsa várta ott.

Házasságuk mesébe illő, nagyon szerelmesek egymásba, nincs olyan Mészáros Lőrincben, ami zavarná, és már messze nem olyan hirtelen haragú, mint korábban volt, igaz, olykor szoktak vitatkozni, veszekedni. Leginkább azon kapnak össze, amikor hazaviszik a munkahelyről a feszültséget, de tudják, hogy ez nem a másiknak szól.

Nyilvánosan Lőrincnek hívja, otthon Szívemnek, férje pedig őt Életemnek becézi.

Ennyi talán elég is volna, de azért lapunk is igyekezett fontos dolgokat megírni a végtelenül romantikus Mészáros Lőrincről. Talán idei legfontosabb cselekedete, hogy megszületett a vagyonkezelő alapítványa, ahova korlátlanul pakolhatja be az elmúlt évtizedekben összegyűjtött vagyonát. A felcsúti milliárdos ezt a nevet választotta:

Eternitas Vagyonkezelő Alapítvány.

Ez magyarul nagyjából annyit jelent, hogy az örökkévalóság vagy a halhatatlanság vagyonkezelő alapítványa. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mekkora vagyont, hány céget mentett be a vagyonkezelő alapítvány bástyái mögé Mészáros Lőrinc, aki egyedüli kurátor a civil szervezetben.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrincnek is lett egy saját vagyonkezelő alapítványa, a fél országot pakolhatja bele Az örökkévalóságról nevezte el Mészáros Lőrinc a saját vagyonkezelő alapítványát, amelynek ő a kurátora. Minimum 600 millió forint kell az induláshoz, de felső határ nincs.

A végtelenül romantikus Mészáros Lőrinc idei talán legmegmagyarázhatatlanabb tranzakciója, hogy vett egy fogászatot. Egészen pontosan a FullDent klinikáról van szó a főváros legelitebb kerületében, a XII. kerületben található Királyhágó utcában. Azt nem tudni, hogy miért pont erre a fogászatra esett a felcsúti milliárdos választása, mert sok hasonló fogászat van Budapesten, de tény, hogy kiemelkedően jó fogorvosok dolgoznak a FullDent-nél, meglehetősen borsos áron.

Mészáros Lőrincről részleteket árult el Várkonyi Andrea

Fotó: pfa.hu

Szintén idegen test a végtelenül romantikus üzletember cégbirodalmában a Brendon Holding. A Talentis Group Zrt. megvette Magyarország piacvezető kiskereskedelmi babaáruház-láncát. A Brendon Holding Kft. hazánkban 18 üzlethelyiséget üzemeltet, Szlovákiában Pozsony legnagyobb alapterületű baba-mama áruházával az ország második legnagyobb forgalommal rendelkező piaci szereplője.

Kapcsolódó cikk A magyar babák biztos kézbe kerülnek - a Mészáros Csoport megveszi a Brendont Teljes egészében a Talentishez kerül a Brendon Holding. Az akvizíció elsődleges célja, hogy a márka magyar kézben maradjon.

A klasszikus területeken, mint az építőipar és a mezőgazdaság, is tudott még hova terjeszkedni a végtelenül romantikus üzletember. Lapunk írta meg, hogy a Békés megyei Vésztőn letelepedett Ker-Közép Kivitelező és Kereskedelmi Kft. csatlakozott a cégbirodalomhoz, valamint a Mészáros Csoport a V-Híd Építő Zrt.-n keresztül egyedüli irányítást szerzett az Acélhidak Gyártó-, Szerelő- és Mérnöki Szolgáltató Kft. felett. A céltársaság elsősorban hídépítéssel, acélszerkezetű műtárgyak kivitelezésével foglalkozik.

A mezőgazdasági területen a legnagyobb durranás, hogy a végtelenül romantikus Mészáros Lőrinc cégbirodalma megérkezett az alföldi tanyavilágba. A Mészáros Csoport a Gorzsa Agrár Management Kft.-n keresztül egyedüli irányítást vásárolt a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. és a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezet felett. A két céltársaság és vállalkozáscsoportja elsősorban a mezőgazdasági ágazatban aktív, növénytermesztéssel és tejelő szavasmarhatartással foglalkoznak. Az érdekesség, hogy itt az eladói oldalon Lázár János építési és közlekedési miniszter érdekeltségébe tartozó társaság is felbukkant.

Mivel Orbán Viktor miniszterelnök szerint 2025 fantasztikus év lesz, ezért jó esély van arra, hogy jövőre is tágulni fog még a Mészáros-univerzum, a 2026-os horoszkóp viszont kétesélyes.