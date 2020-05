Ábrán a magyar csodamegyék, ahol hetek óta nem terjed a koronavírus

Miközben - ha a korábbinál jóval lassabb ütemben is, de - még mindig emelkedik országos szinten az azonosított fertőzöttek száma, van néhány olyan megye, ahol egész meglepően alakulnak az esetszámok.

A nyugati megyén kívül is van ugyanakkor még néhány olyan megye, ahol huzamosabb ideje nagyon alacsony szinten stagnálnak az esetszámok. Tolna megyében április 23-a óta tehát közel 20 napja csak egyetlen új fertőzöttet diagnosztizáltak , 17 fertőzöttről tudnak.

Vas megyében tehát egyetlen napi átmeneti megugrást leszámítva már több mint egy hónapja csupán 14 fertőzöttről tudnak a régióban. Tekintve, hogy nem súlyos tünetek esetén a koronavírus okozta betegségből 2-3 hét is lehet a gyógyulási idő, még azt a kijelentést is megkockáztathatjuk, hogy Vas megye legyűrte a kórt és vírusmentes övezet.

Arról már vasárnap beszámoltunk , hogy miközben a szomszédos megyékben folyamatosan emelkedik az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, Vas megyében valami csoda folytán nem terjed a betegség. Ennek apropóján megvizsgáltuk hát a megyei adatokat, melyeket a közlésük óta folyamatosan gyűjtünk és egész meglepő módon négy olyan megyét találtunk, ahol már hetek óta nem terjed a vírus, nincs új azonosított beteg, ráadásul az azonosított fertőzöttek száma is rendkívül alacsonyan maradt.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!