Akár 2021-re is átnyúlhat a hiteltörlesztési moratórium

A kaszinókat és a filmipart is mentesítik az adófizetés alól, de az előadóművészek és a rendezvényszervezők is megkönnyebbülhetnek. A munkaadók pedig már a portán meghőmérőztethetik a dolgozókat.

Megjelent a kormányrendelet az Orbán Viktor miniszterelnök által már bejelentett első lépcsős gazdaságvédelmi akciócsomagról, melynek része a hiteltörlesztési moratórium, a fogyasztói hitelek kamatplafonja, valamint a kormány által privilegizált ágazatoknak biztosított adócsökkentés.

A rendeletből több fontos, eddig nem ismertetett részlet is kiderül. Így például az, hogy a hiteltörlesztési moratórium alapesetben 2020 végéig tart, de jogszabályban rögzítették, hogy annak időtartamát a kormány meghosszabbíthatja. Vagyis ha úgy ítéli meg a kormány, hogy indokolt, akkor átcsúszhat 2021-re az intézkedés hatálya.

Másik fontos döntése a kormánynak, hogy lehetőséget hagy az adósok számára, hogy változatlanul törlesszék a hiteleiket. Nyilván azokról az adósokról van szó, akik ezt megengedhetik maguknak. A hiteltörlesztési moratórium elrendelése általános érvényű, vagyis arról kell rendelkezniük a feleknek, ha fenn kívánják tartani a törlesztést.

Ez a netszámlák esetében közvetlen fizikai kapcsolat nélkül is megvalósulhat - ami a járványügyi helyzetben indokolt is - ám az internetes fiókkal nem rendelkező, jellemzően kistelepüléseken élők számára csak a bankfiók felkeresése marad. Nyilván körükben jóval kisebb lesz az igény a hiteltörlesztés fenntartására, mint a tehetősebb nagyvárosi polgárság körében, ami minimalizálja a kockázatokat, de aki mégis elszánná magát a törlesztés fenntartására, annak muszáj lesz bemennie a bankfiókba.

Az is kiderül a rendeletből, hogy a közteherfizetés alól a szerencsejáték ipart is mentesíti a kormány. Ez, kiegészítve a szintén előnyős helyzetbe hozott turizmussal, a NER legfontosabb vadászterületei közé tartozik, vagyis nem túl jó az optikája ezen ágazatok kiemelésének. A filmipar is élhet a márciustól júniusig esedékes közteherviselési kötelezettségek alóli mentességgel.

Jobb lesz a kicsengése viszont annak, hogy az előadóművészek és a rendezvényszervezők is bekerültek ebbe a körbe.

Nézzük akkor a rendelet legfontosabb elemeit:

A kormány általános hiteltörlesztési moratóriumot rendelt el, melynek hatálya 2020. december 31, de egy újabb rendelettel meghosszabbítható. A felek ettől eltérően rendelkezhetnek arról, hogy fenntartják a hiteltörlesztést. A moratórium egyaránt vonatkozik a tőke-, a kamat-, és a díjfizetési kötelezettségekre. A kormány továbbá arról is rendelkezett, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik. A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. A rendeletet a tegnap éjfélkor már fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni (vagyis a már benyújtott, de még be nem fogadott kérelmekre nem vonatkozik a moratórium).

E rendelet hatálybalépését követően kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.

tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható. A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi. Az említett ágazatokban működő gazdasági egységekben 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól. A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a 2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni, amely időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására nem kerül sor.

A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózók a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek.

Külön kell említést tenni arról, hogy a kormány - a veszélyhelyzet elrendelésével összefüggő felhatalmazás alapján - a Munka Törvénykönyve szabályainak alkalmazását is felülírja. Így a munkáltatónak nem kell a munkaidő kezdete előtt 96 órával korábban közölnie a munkavállalóval a munkaidő-beosztás módosítását.Továbbá a munkáltató egyoldalúan elrendelheti az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést. Valamint a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti. (Vagyis már a portán hőmérőztetni fogják a dolgozókat.)

Az e szabályoktól eltérő kollektív szerződéseket nem lehet alkalmazni a rendelet hatályának tartama alatt. Azt is rögzíti a rendelet, hogy a munkavállaló és a munkáltató a Munka Törvénykönyve rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek - ezzel is rugalmasabbá téve a foglalkoztatás feltételeit.

A munkaügyi szabályok a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig maradnak hatályban. A rendelet pedig mától lépett hatályba. A részletkérdésekről további rendeleteket fog kibocsátani a kormány.