Akár a magyarok számlájában is érvényesülhet a gázár tartós zuhanása

Az augusztusi 340 eurós szinthez képest október végén 100 euró alatti árat is láttunk. Egy friss elemzés szerint a következő hónapokban tartósan a lélektani szint alá kerülhet az Európában irányadó TTF gáz ára. Amennyiben ez valóban bekövetkezne, akkor annak később lehet hatása a fogyasztói árakra.

A Privátbankár csütörtöki írása szerint idén nem várható változás a hazai fogyasztói árakban, hiszen azok az év végéig rögzítettek. De azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarország a lakossági piaci árnál is drágábban vehette a gázt, amely most a tárolókban van. Erre utal egyébként a Népszava csütörtöki cikke is, a lap számítása szerint a tőzsdei árnál 12 százalékkal drágábban kapjuk az oroszoktól a gázt.

A rezsicsökkentett ár ugyan várhatóan akkor sem fog változni, hiszen a szerdai tőzsdei ár köbméterenként 480 forint körüli árat feltételez, ami jóval drágább, mint a kedvezményes 102 forintos ár. Hivatalos adatot nem ismerünk, ám egyéb forrásokból levezetve a lakossági fogyasztás valamivel több, mint háromnegyede ilyen áron történik. Ilyen árkülönbség mellett gyakorlatilag biztosra lehet mondani, hogy a rezsicsökkentett árak még tartós tőzsdei zuhanás esetén sem fognak változni.

Persze a rezsicsökkentett áron elszenvedett veszteségre az állam különadókat vetett ki, és a tervek szerint jövőre ezekből 700 milliárd forint bevétel származik, amely 100 euró/MWh vásárlási ár környékén már nagyjából fedezi a rezsivédelmi alap bevétele a lakossági kiadásokat.

Az aktuális kormányrendelet (259/2022., amelyet július 21-én hirdettek ki), amely az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározását rögzíti, úgy szól, hogy a rendelkezéseket negyedévente felülvizsgálják, ennek első időpontja 2022. december 30. Jövőre pedig MEKH a lakossági piaci árat negyedévre – az egyetemes szolgáltató adott negyedévet tíz nappal megelőzően tett adatszolgáltatása alapján, annak megtételét követő legfeljebb hat munkanapon belül – határozza meg. A hivatal által alkalmazott számítási képlet nem ismert, de a piaci és a sajtóban megjelent információk szerint a rendszerhasználati díj megállapításához hasonlóan történhet ez is, vagyis az előző negyedév költségeit (átlagárat) vehetik figyelembe.