Alekszej Navalnij, Karsai Dániel, Hadas Kriszta és a többiek – tőlük búcsúztunk 2024-ben

JANUÁR

7. Finta József, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Kossuth-, Ybl Miklós-, Steindl Imre- és Prima Primissima díjas építész, a Magyar Érdemrend középkeresztjének kitüntetettje 88 évesen ment el. A 60-as évek végén az egész Duna-korzó beépítését megtervezte, így neki köszönhetjük a főváros első Duna-parti szállodáit, mint az InterContinental Szállót (ma Marriott Hotel) és a Forum Hotelt (ma InterContinental), ahogy az ötcsillagos Kempinski Hotelt is. Ő tervezte a Képviseleti Irodaházat (ma City Center), a Bank Center épületét, és részt vett a rendőrség Teve utcai székházának tervezésében is. Franz Beckenbauer, 78 évesen ugyanezen a napon hunyta le szemét. Beceneve a „Der Kaiser” (a császár) volt, a németek adták neki ezt a nevet, mert minden idők legjobb német játékosának tartják a Világ- és Európa-bajnok német labdarúgót, edzőt, és szövetségi kapitányt.

Benedek Miklós COPD-ben, egy gyógyíthatatlan tüdőbetegségben szenvedett

Fotó: MTI

9. Benedek Miklós, a Nemzeti Színésze, színházi rendező hosszú betegeskedés után, 77 évesen követte híres vízilabdázó fiát, Benedek Tibort, akinek korai halála után már nehezen találta a helyét. A Kossuth-díjas színész felejthetetlen alakításait a kulturáltság, a fegyelem, a rendkívüli stílusérzék, a fanyar humor és ironikus okosság jellemezte.

11. Jakab Csaba színész 70 éves koráig élt. Számtalan szerepe mellett a hazai színészek közül ő volt az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronhang, leggyakrabban Chuck Norrisnak kölcsönözte hangját. Ugyanezen a napon halt meg 83 évesen Annie Nightingtale, a BBC első női rádiós és tévés bemondója, lemezlovas, rádiós szerkesztő.

13. Ónodi György, a 70 évesen meghalt operatőr, producer, rendező, forgatókönyvíró nevéhez köthető a Gálvölgyi Show, a Mónika show, a Kész átverés és a Heti Hetes.

21. A 91 éves korában elhunyt Grétsy László nyelvész, főiskolai tanár, nyelvművelő, szakíró. Akkor lett országosan népszerű, amikor Vágó Istvánnal elkezdték az Álljunk meg egy szóra! című nyelvművelő műsorukat a köztévében.

23. Dexter Scott King amerikai polgárjogi aktivista, Martin Luther King fia 62 évesen halt meg. Frank Farian német zenei producer, énekes, dalszerző, a Boney M legendás tagja, és a Milli Vanilli kulcsembere 82 évesen búcsúzott az élettől.

FEBRUÁR

2. Vitézy László 83 évesen halt meg. A Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró és producer fia Vitézy Dávid, aki idén ősszel indult a főpolgármester-választáson, de alul maradt.

3. Savoyai Viktor Emánuel, Olaszország utolsó trónörököse 86 évesen ment el.

12. Szurdi Miklós. A 73 évesen meghalt színész, rendező első felesége Gór Nagy Mária volt, második felesége Xantus Barbara. Ő rendezte többek között a Família Kft. egyes részeit. Szintén ezen a napon halt meg 96 évesen Pavlics Ferenc amerikai-magyar mérnök, akinek a nevéhez fűződik az Apollo holdjáró tervezése.

14. Köllő Miklós magyar pantomimművész 95 éves korában hunyt el. A Balázs Béla-díjas dramaturg, stúdióvezető, producer és forgatókönyvíró nevéhez számtalan újszerű és érdekes produkció és színházi esemény kapcsolható.

A börtönben ismét megmérgezhették Alekszej Navalnijt, amibe végül bele is halt

Fotó: MTI/AP

16. Alekszej Navalnij 47 éves korában az egyik leghírhedtebb orosz börtönben halt meg, aki az utolsó leheletéig harcolt hazája demokráciájáért. Putyin legfontosabb ellenfelét, az orosz aktivistát és ellenzéki vezetőt 2020-ban megmérgezték, mégis visszatért Berlinből Oroszországba, ahol letartóztatták. Egyik szövetségese szerint nem sokkal halála előtt Navalnij közel állt ahhoz, hogy kiszabaduljon a börtönből, mivel Németország, Oroszország és az Egyesült Államok majdnem megegyezett egy fogolycserében.

21. Gyúró Mónika magyar bajnok úszó, Verrasztó Dávid és Verrasztó Evelyn olimpikon úszók édesanyja 54 éves korában ment el. A 81 éves Czakó Gábor, Kossuth-díjas író, képzőművész, a Nemzet Művésze is ezen a napon halt meg.

MÁRCIUS

1. Iris Apfel amerikai üzletasszony, belsőépítész 102 éves koráig élt. Az extravagáns megjelenéséről híres hölgy idős korában lett híres modell, 2013-ban a The Guardian az ötven „50 év felettiek legjobban öltözöttje” közé sorolta.

11. Az Európa-bajnok vizilabdázó és edző Wiesner Tamás 73 évesen halt meg.

13. Gát György rendező, forgatókönyvíró, producer 77 évesen hunyt el. Első felesége Görbe Nóra, második Gregor Bernadett volt. Dobor Dezső szerkesztő, riporter, sportújságíró, sporttörténész 70 éves volt, mikor ezen a napon meghalt. A 102 éves Philippe de Gaulle francia tengernagy, politikus, Charles de Gaull fia is ezen a napon halt meg.

18. Thomas Stafford amerikai űrhajós, aki részt vett a Szojuz-Apollo programban, és ott volt az Apollo-10-en, 93 évesen hunyt el.

25. Derrick főfelügyelő, azaz Fritz Wepper német színész 82 évesen ment el.

30. Tordy Géza, a Kossuth-díjas színész, rendező, a Nemzet Színésze számtalan híres színházi és filmszerep, valamint szinkronizálás után (gyakran volt Marlon Brando magyar hangja) élete végén visszavonultan élt, 85 éves korában halt meg.

ÁPRILIS

4. Ferge Zsuzsa szociológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 92 éves koráig élt. A szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának jelentős kutatója volt.

8. A Nobel-díjas brit elméleti fizikus, Peter Higgs 94 éves koráig élt. Elsőnek találta meg a szubatomi részecskét, aminek minden egyéb szubatomi részecske tehetetlensége tulajdonítható – ezért róla nevezték el Higgs-bozonnak.

10. O.J. Simpson 76 évesen úgy halt meg, hogy a volt felesége meggyilkolásával vádolt amerikai amerikaifutball-játékos, színészről a börtönévei letöltése után sem lehetett tudni, hogy ő ölte-e meg Nicole Brown Simspont vagy sem.

12. A 83 évesen elhunyt Roberto Cavalli olasz divattervező nyomtatott farmerből, intarziás bőrből, brokátból és különböző egyéb nyomatokból készült farmereivel robbant be pályája kezdetén és számos divatújító ötletét valósította meg.

25. András Ferenc 81 éves korában halt meg. A filmrendező, forgatókönyvíró, producer, a Nemzet Művésze nevéhez többek között olyan filmek köthetők, mint a Veri az ördög a feleségét, vagy A nagy generáció. Ugyanezen a napon hunyt el 95 évesen David Sharman Oscar-díjas amerikai dalszerző, aki olyan filmekhez írt világhírű zenét, mint a Mary Poppins, vagy A dzsungel könyve. Albert S. Ruddy Oscar-díjas kanadai-amerikai filmproducer is ekkor halt meg 94 évesen. Ő írta a Keresztapa című ikonikus film forgatókönyét.

31. Az egész országot megrázta Tompos Kátya, a Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő halála, aki 41 évesen halt meg. A kezelésére összegyűlt pénzt már nem volt mód felhasználni.

JÚNIUS

8. A 73 évesen elhunyt Felkai Miklós rockzenész, gitáros, dalszerző többek között a Color együttes oszlopos tagja is volt.

18. Bíró András, a 98 éves korában elhunyt újságíró, szociológus, emberi jogi aktivista munkájáért 1995-ben szervezetével megkapta a Right Livelihood-díjat, amit Alternatív Nobel-díjnak is neveznek.

20. A 88 évesen meghalt Donald Sutherland Oscar-életműdíjas és Golden Globe-díjas kanadai színész A piszkos tizenkettő című amerikai háborús filmben vált ismertté. De legendásat alakított többek között a Kelly hősei vagy a Tű a szénakazalban című alkotásokban is. Fia Keifer Sutherland színész.

JÚLIUS

3. Rókusfalvy Pál pszichológus, főiskolai tanár 92 évesen hunyt el. Hat gyermeke közül az egyik Rókusfalvy Pál kommunikációs szakember és bortermelő, 2022 óta a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

11. Donáth László 68 éves korában halt meg. Az evangélikus lelkész, közíró, politikus, országgyűlési képviselő is volt 1994–2010 között. Egyik lánya, Donáth Anna szintén politikus lett.

17. Jankovics István, a 68 évesen elment virológus a WHO magyar influenzalaboratóriumát irányította, és nevéhez is fűződik a magyarországi influenzaoltóanyag-gyár létrehozása, valamint a Debreceni Orvostudományi Egyetemen kialakított sejtterápiás klinikai központ megszervezése is. Sőt, egy rák elleni vakcina fejlesztésében is fontos szerepet játszott.

22. A 90 évet megért John Mayall angol zenészt a brit blues atyjának is nevezik.

30. Király Levente Kossuth-díjas színész, a Nemzeti Színésze 87 éves koráig élt.

AUGUSZTUS

8. Boros Lajos zenei szerkesztő, rádiós műsorvezető, gitáros-énekes 77 éves korában halt meg. Volt a Danubius Rádió kreatív igazgatója, aztán a Sláger Rádió, majd a Neo FM Bumeráng című reggeli műsorának vezetője, majd az RTL Klub Kész átverés című show-jának műsorvezetője, és Bockhor Gáborral talkshow-t is vezetett a TV2-n.

15. Komora Imre olimpiai bajnok labdarúgó, edző, szövetségi kapitány 84 éves koráig élt. Az elsők között volt, akik különböző labdarúgókat kezdtek el menedzselni, először akkori saját vejét, Détári Lajost.

17. Novák Ferenc Tata 93 éves korában hunyt el. A Kossuth-díjas koreográfus, rendező, etnográfus, a Nemzeti Művésze a magyar néptánciskola és a folklór sajátos színházi megjelenítésének egyik megteremtője. Gyermekei is híresek lettek, lánya Novák Eszter rendező, fia Novák Péter énekes, műsorvezető.

A fiatal Alain Delon

Fotó: Facebook

18. Alain Delon, a világhírű César-díjas francia színész, filmrendező, producer 88 éves korában ment el. A Rocco és fivérei című filmben fogadták el igazi filmszínészként. Számtalan alakítása közül kiemelkedik A medence című film, melyben szerelmével, Romy Schneiderrel játszott, vagy a Borsalino, A napfogyatkozás, és A fekete tulipán.

19. Mike Lynch angol üzletember 59 évesen vesztette életét a szicíliai partoknál viharba került yachton hatodmagával. A sajtóban Bill Gates amerikai üzletember brit megfelelőjeként emlegették. Losonczi Ágnes Széchenyi-díjas szociológus, társadalomkutató 95 évesen ugyanezen a napon hunyt el.

22. Pathó István, a Jászai Mari-díjas színész 89 éves koráig élt. Jellegzetes orgánuma miatt számtalan szinkron-szerepben is feltűnt, talán egyik legismertebb ezek közül Vízipók szinkronhangja.

25. Mihályi Győző Jászai Mari-díjas színművész 70 évesen hunyt el.

28. A 82 éves korában meghalt Dobray György Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró nevéhez fűződik többek között A szerelem első és második, illetve utolsó vérig című filmek.

SZEPTEMBER

2. Kupa Mihály közgazdász, politikus, egykori pénzügyminiszter 83 éves korában hunyt el. Többször volt országgyűlési képviselő is.

6. Az amerikai autóversenyző Paul Goldsmith 98 éves koráig élt.

9. James Earl Jones, Oscar-életműdíjas amerikai színész, aki a fekete színészek úttörője volt a szórakoztatóiparban, 93 éves korában halt meg.

18. Salvatore Schilacci világbajnoki bronzérmes olasz labdarúgó, világbajnoki gólkirály 59 évesen távozott az élők sorából.

22. Hegyi Árpád Jutocsa rendező, színházigazgató, egyetemi tanár 69 évet élt.

25. Szabados Tamás, a Másfélmillió lépés Magyarországon című legendás dokumentumfilm operatőre 88 éves koráig élt.

26. Jelenits István Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, író 91 évesen hunyt el. Rendszeresen tartott pedagógiai, irodalmi és bibliai tárgyú előadásokat a budapesti piarista kápolnában, és szerte az országban. Kevesen tudták, hogy Latinovits Zoltán lelki vezetője, gyóntatója volt.

Maggie Smith a Harry Potterben

Fotó: Youtube

27. Maggie Smith, a kétszeres Oscar-díjas angol színésznő 89 évesen halt meg. Nagy-Britannia egyik legismertebb és legtermékenyebb színésznője volt, és azon kevés előadók egyike, akik elnyerték a színész „hármas koronát” (Oscar-, Emmy-, Tony-díj). Feledhetetlen alakítást nyújtott többek között A szoba kilátással, a Halál a Níluson, a Downton Abbey című filmekben, és a Harry Potter-alkotásokban is.

28. A róla szóló könyv megjelenése előtt nem sokkal, ezen a napon hunyt el 47 éves korában Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász, emberi jogi aktivista, aki kitartóan harcolt az eutanázia bevezetésért Magyarországon, miután gyógyíthatatlan ALS-betegséget diagnosztizáltak nála. Az életét feldolgozó színházi darabot, – melynek premierjét még megérte –, még mindig játsszák Budapesten. Kris Kristofferson Grammy-djías amerikai énekes, dalszövegíró és színész ugyanezen a napon 88 éves korában hunyt el.

OKTÓBER

16. a One Direction együttes angol énekese, Liam Payne mindössze 31éves korában halt meg.

17. 67 évesen elhunyt Potapi Árpád János politikus, országgyűlési képviselő, Bonyhád egykori polgármestere, államtitkár. Kozma Imre atyát 84 évesen érte a halál, aki római katolikus papként megalapította a szegényeket szolgáló szervezetet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot.

18. Demény Pál demográfus, közgazdász, az MTA külső tagja 91 évesen hunyt el. Többek között a New York-i Népesedési Tanács alelnöke és a demográfiai kutatóintézet igazgatója volt, 1986-ban pedig megválasztották az Amerikai Népességtudományi Társaság (Population Association of America) első nem észak-amerikai származású elnökévé. Nemzetközileg ismert a róla elnevezett Demény-féle szavazás, amely szerint a szavazati jogot a születéshez kellene kötni, és a választójogosultság korának eléréséig ezen a címen a szülő, illetve gondviselő szavazhatna a gyermek helyett.

21. Paul Di’Anno, az Iron Maiden brit énekese 66 évesen halt meg.

22. A híres cigány zenész családba született Sánta Ferenc 79 évesen hunyt el. A kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, prímás, a Nemzet Művésze, a Magyar Nemzeti Cigányzenekar egykori művészeti vezetője cigányzenészként bejárta a világot.

25. Dózsa Imre Kossuth-díjas táncművész, balett- és színházigazgató, egyetemi tanár 82 éves koráig élt.

31. Hadas Kriszta, a számtalan díjjal kitüntetett újságíró, szerkesztő, riporter, egyetemi oktató 53 éves korában halt meg váratlanul. Olyan műsorok köthetők a nevéhez, mint a Frei Dosszié, az Akták, a Napló, a Forró nyomon, a Jön a baba Hadas Krisztával. Utolsó egész estés dokumentumfilmjét, a Menekülők – Hosszú út a túlélésért címmel a háború elől menekülő ukrán családokról forgatta 2022-ben.

NOVEMBER

2. Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas énekes, basszusgitáros, zeneszerző, az Illés és a Fonográf együttesek oszlopos tagja, Szörényi Levente testvére 81 évesen hunyt el. Ő írta többek között Koncz Zsuzsa Miszter Alkohol és az Illés-együttes Sárika című dalát is.

3. Quincy Jones többszörös Grammy-díjas amerikai zeneszerző, trombitás, zenei producer 91 éves korában hunyta le szemét. Hét évtizedes pályafutás a során számos elismerésben részesült. A Time a XX. század egyik legbefolyásosabb jazz-zenészének nevezte. Többek között olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Ray Charles, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Celine Dion és mások.

4. Forgács Gábor színész, szinkronszínész, humorista 76 évesen halt meg

15. Nemere István, a legtermékenyebb magyar író, műfordító, eszperantista 80 évesen halt meg. Főleg sci-fi könyvei és paranormális jelenségekkel foglalkozó könyvei tették ismertté, de több más műfajban is publikált. 2019 októberében megjelent 723. és 724. könyve, ezzel átvette a világrekordot Barbara Cartlandtól, mint a legtöbb művet jegyző írótól. 80. születésnapjáig összesen 800 könyve jelent meg, művei mintegy 11 millió példányban keltek el. Károlyi Béla is ezen a napon halt meg 82 évesen. A magyar-amerikai tornászedző leghíresebb tanítványa Nadia Comenici olimpiai bajnok tornásznő volt. Az edzőt visszavonulása után több tanítványa is verbális és fizikai bántalmazással vádolta meg. Szintén ezen a napont halt meg 100 éves korában Juriko japán császári hercegnő, a japán császári család legidősebb tagja.

16. Lengyelfi Miklós Erkel Ferenc-díjas szerkesztő, rendező, dramaturg 94 évesen hunyt el.

18. Charles Dummont, a Non, je ne regrette rien című világhírű sanzon francia énekese, dalszerző 95 évesen hunyt el.

20. John Prescott brit politikus, miniszterelnök-helyettes (1997–2007) 86 éves korában ment el.

21. Kékessy Andrea világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes műkorcsolyázó 98 éves koráig élt.

DECEMBER

1. Király Anna, Horn Gyula miniszterelnök özvegye 92 éves korában, 11 évvel férje halála után hunyt el. Végtelenül szerény ember volt, aki kerülte a rivaldafényt, de amikor kellett, ott is helyt állt – így találkozhatott például Hillary Clintonnal, az Egyesült Államok 42. elnökének, Bill Clintonnak a feleségével.

4. Brigitta svéd királyi hercegnő, XVI. Károly Gusztáv svéd király nővére 87 évesen hunyta le szemét. Birgitta hercegnő aktívan részt vett különböző jótékonysági kezdeményezésekben, különösen a gyermekeket segítő szervezetek munkáját támogatta. Társalapítója volt a HELP Alapítványnak, amely világszerte segítséget nyújt a veszélyeztetett gyermekek számára.

12. Wolfgang Becker német filmrendező, a Good bye, Lenin! című film forgatókönyvírója 71 évesen halt meg.

25. Szuzuki Oszamu 94 évesen halt meg, aki több mint négy évtizeden át irányította a családi nevet viselő japán autógyártó vállalatot. Ő tette le 33 évvel ezelőtt, 1991-ben az esztergomi Suzuki-gyár alapkövét.

29. Jimmy Carter, az Egyesült Államok 39. elnöke 100 éves korában hunyt el. Donald Trump, a 2025. január 20-án hivatalba lépő régi-új elnök „igazán jó embernek” nevezte, és megjegyezte, hogy „miközben a politikát és a filozófiát illetően teljesen másképp gondolkodtunk, de azt felismertem, hogy igazán szerette és tisztelte országunkat”.