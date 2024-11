Amíg az ország Trumppal foglalkozik, Orbán Viktor tízmilliárdokat pakolgat, Rogán Antal is jól járt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

Varga Mihály tárcája is jól járt, bár a felújított székházba már valószínűleg nem ő fog beköltözni Fotó: Mfor / Dala Gábor

A Központi Maradványelszámolási Alap terhére 22,2 milliárd forint átcsoportosítását rendelték el, ebből 10 milliárd forint a Pénzügyminisztérium leendő új székhelyének, a budavári Szentháromság téri épületnek a felújítására megy. 9,8 milliárd forintot állami közútfejlesztési beruházásokra fordítanak, a fennmaradó 2,4 milliárdból pedig a geszti Tisza-kastély rekonstrukcióját fejezik be, tantermet, tanuszodát és kézilabda-munkacsarnokot építenek.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!