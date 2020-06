Augusztus 1-től megdrágul a budapesti parkolás

Módosította a parkolási rendeletet a fővárosi közgyűlés, írja az index. A testület szerdai ülésén arról döntöt, hogy

a II., a XII., a XIII. és a XIV. kerület egyes parkolási zónáiban augusztus 1-től megdrágul a parkolás.

Most a fővárosban 175, 265, 350, 440, 525 forintos óránkénti parkolási díjtételek vannak, és ez marad is, viszont az érintett területeken a most érvényben lévő díjak drágábbra ugranak.

Újlipótváros területén a Nagykörúttól a Dráva utcáig mindenhol a legmagasabb tarifát kell majd fizetni. Emellett a kerület egy keskeny sávban kiterjeszti a fizetős parkolás északi határát: a vasútvonal helyett a Dugonics és a Madridi úton húzódó kerülethatár lesz egyben a fizetőzóna határa is.

A XII. kerület javaslatára – mivel a parkolási kereslet egyenlően oszlik meg a parkolási övezetekben –, egységes, 440 forintos díjtételt vezetnek be az összes díjzónában. Emellett a kerület itt is bővít: fizetőssé teszik a Diós árok és Kútvölgyi út közötti részt a Józsa Béla közig és az Alsó-Svábhegyi útig.

A II. kerület a Margit híd és Szépvölgyi út közé eső fizetőövezetében is drágul a parkolás: az eddigi 5-ösről (175 Ft) rögtön 3-asra (350 Ft-ra) ugrik. Emellett a Marczibányi tér területén lesz változás: itt is magasabbra ugrik a díjtétel, és az eddigi korlátlan idejű parkolást felváltja a maximum 3 órás parkolás (ennek letelte után újra parkolójegyet kell váltani).

Zuglóban a Mexikói út és a Nagy Lajos király út közötti sáv fizetőzónájában változik a díjtétel az eddigi 5-ösről 4-esre, azaz 175 Ft/óráról 265 Ft/órára. A fizetőövezet is bővül az Örs vezér tere körüli területekkel.

A koronavírus-járvány miatt márciustól ingyenes volt a parkolás Budapesten, de a veszélyhelyzet lefújásával ennek vége, és rövid türelmi idő után július 1-től ismét fizetni kell mindenhol.

(index)