Nem csak a kormánynak zsíros biznisz az augusztus 20-ai tűzijáték

Augusztus 20. nemcsak politikai pr-esemény és nemcsak a magyar gasztronómia számára hoz busás bevételt, de azon üzletek és éttermek számára is, ahonnan jól lehet látni a pompás attrakciót. A fél ország felkerekedik ilyenkor, ez igazi hungarikum, a világ egyetlen államában sem szokás. Mint ahogy az sem, hogy a tévé közvetítsen egy efféle népünnepélyt. A logika persze érthető – azok is részesülhessenek kicsit a látványban, akik faluhoz, szobához, székhez, ágyhoz vannak kötve.

Az sem ritka, hogy a nagyobb hazai városok saját parádét rendeznek. Igaz, idén már mintha mutatkozna némi észszerű megfontolás: léteznek olyan települések, amelyek úgy döntöttek, másra, hasznosabb célra fordítják az erre szánt milliókat. Vagy éppen azért mondtak nemet a megrendezésre, hogy védjék az állatokat.

Különleges menü, egyedi árak

Évtizedekkel ezelőtt is előfordult, hogy bekéredzkedett az ember a barátaihoz, jó ismerősökhöz, akiknek az erkélyéről pompás kilátás nyílt a Dunára, és az is megesett, hogy éppen a munkahely épületének legfelső szintje szolgáltatott – mint ahogy néhol szolgáltat ma is – gyönyörű panorámát a szerencséseknek.

Évről évre nagyobb tüzijátékot ígérnek

Ami viszont még két évtizede nem volt divatban, hogy azok a vendéglátóhelyek, amelyek helyiségeiből, teraszáról pompásan látható a tűzijáték, különleges menüt terveznek ezen alkalomra, nyilvánvalóan egyedi árakon.

Az ötcsillagos szállodák kezdték e gyakorlatot, ma már pedig minden erre alkalmas étterem meghirdeti, mit is lehet majd enni-inni, miközben pukkannak a petárdák.

Luxusvacsorák a Budai Várban

Az árak persze önmagukban nem mondanak sokat, a minőség és az adott szálloda vagy étterem eleganciája, múltja is benne foglaltatik az árban, ami persze azokat különösebben nem érinti, akik sosem tudnának egy ilyen estéért fejenként több tízezer forintot kifizetni.

Az egyik legelegánsabb helyszín a Budai Várban található. Ez az Aranybástya Étterem, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a városra, a Margitszigettől egészen a Citadelláig. Mennyibe is kerül ez a kivételes este? Nos, 70 000 forint a luxusvacsorával egybekötött élmény ára, no meg persze a szokásos, plusz 15 százalékos szervizdíj.

A Sunhill Bistro 50 000 ezret kér az élményért. A Clark Ádám téri Leo bistro meg 55 000-et, két főre, de ebben az ital nincs benne. Az Erzsébet híd lábánál található Matild Palace Hotel tetején található Duchess rooftop bár teraszáról káprázatos fénykavalkád tárul azok szeme elé, akik időben foglaltnak itt helyet. A bárban kifejezetten erre az alkalomra megalkotott koktélokkal készülnek.

Fejenként 80 000 forint a kötelező fogyasztás ezen az estén.

A Podmaniczky utcai Mystery Hotel vezetése arra is felhívja a figyelmet honlapján, hogy ki lehet bérelni társaságoknak az egész teraszt. Ezen az estén az ünnepi csomag egy 3 fogásos vacsoramenüt, pezsgőkoktélt és vizet tartalmaz, ami fejenként 60 000 forintot kóstál. A tőle pár percnyi sétára lévő Crowne Plaza svédasztallal "csak" 16 ezret kér.

Nagy tehát a szóródás az árak tekintetében.

Arat a Dunapart

A Duna-parti éttermek teraszait már mind lefoglalták a vendégek. Némelyikben az árak ugyanazok, mint máskor, és a luxushelyekhez képest megfizethetők, nincs is már szabad asztal A menő helyek persze itt is külön menüvel készülnek, némelyik hirdetésében az ár nem is szerepel, úgyis sejthető, hogy havi fizetéseket kell otthagyni a durrogtatással kísért baráti pezsgőzésért.

De nemcsak a partról nézhetjük majd a tűzijátékot. A BOATanic hajó svédasztalán például vagy százféle fine dining ínyencség – köztük persze vega és vegán is – várja majd a vendégeket, és az italfogyasztás is korlátlan. Az ár persze elég borsos: ha közvetlenül a korlátnál foglalunk helyet, fejenként 86 000 forintot kell leperkálni, ha másutt, kevesebbet.

A Vogue hajó, hasonló panorámát nyújtva, ugyancsak svédasztallal, 45 000 forintra kalkulálta ki a részvételi díjat, svédasztallal, élőzenével.

Az Intercontinental lábánál ringatózó Spoon szintén ideális helyszín a rácsodálkozásra, de mint egy telefon után kiderült, már lefoglalta az egész hajót hónapokkal ezelőtt egy társaság.

Úgy tűnik tehát, élénk a kereslet ilyen árakon is, főleg, ha munkahelyi csapatépítésnek nevezzük ki az estét, és állja a cég a költségeket. Akkor már jobban megéri kivenni egy szobát valamelyik Duna-parti szállodában – persze hónapokkal előtte – és ott koccintgatni a barátokkal.

Aki még magasabbra vágyik

Annak a Virtu a legideálisabb választás, amelynek honlapján, a bevezetőben annyit olvashatunk, hogy 33 000 forinttól indul az este ára. Akinek pedig a 120 méter magas torony is alacsony, az helikopteren cikázik majd az égen, a petárdák és tűzgolyók közvetlen szomszédságában. Amint az a Hungaroring idején, az élénk légitaxiforgalmat tapasztalva kiderült, akad, aki megteheti, hogy erre se sajnáljon pár százezer forintot.

Az augusztus 20-i bulik másik rákfenéje a biztonságra való figyelem mellett a parkolási és közlekedési káosz, és a hazamenetel módja, idótartama. Ezt még a milliomosok sem tudják kikerülni, még akkor sem, ha egy nappal előtte az étteremhez közel állítják le az autót, mert biztos, hogy lépésben fognak hazamenni.

Sokakat ez rettent el a helyszínre való kivonulástól. A fiatalabb korosztályt persze ez nem tántorítja el, jó előre kipokrócoznak, valahol a Tabán oldalában, némi harapnivalóval és itallal felszerelkezve.