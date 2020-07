Az európai textilipar is megszenvedi a járványt

Az ázsiából érkező dömpingárúk által már amúgy is megtizedelt európai textilipar most a koronavírus következményeit kénytelen megszenvedni. Az Euler Hermes tanulmánya szerint 150 ezer munkahely került veszélybe az ágazatban a járvány következtében.

Az Euler Hermes tanulmányának szerzője szerint a válság lehetőséget is jelent az európai ruházati és textiliparnak, ha a környezetvédelmi tudatosság növekedése és a járvány következményei azt eredményezik, hogy a fogyasztók elfordulnak a gyorsan változó és olcsó idénydivattól.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!