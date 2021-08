Az idősek harmadik oltását már szervezik az otthonokban, csak az ott dolgozóknak ne legyen kötelező

Bár Magyarország az első, ahol a harmadik oltásra július 29-től időpontot lehet foglalni, mégis elég sok megválaszolatlan kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Például az, hogy az idősek otthonában élők többsége, akik az egészségügyi dolgozók mellett már az év elején megkapták második oltásukat is, mikor és ki fogja beoltani az emlékeztető oltással?

„Még nem kaptunk semmilyen konkrét tájékoztatást vagy útmutatót, hogyan fog a harmadik oltások beadása működni, de azt gondoljuk, hogy hasonlóan az első két körhöz, most is központilag oltják majd be lakóinkat” – vélekedik Kocsisné Csór Katalin, a noszvaji Kincses Sziget Szépkorúak Otthonának vezetője.