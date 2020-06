Az ITM államtitkárával erősített a Corvinust működtető alapítvány

Az idén 40 éves György László tulajdonképpen visszatér a Vámház térre, hiszen 2003-ban a Corvinuson szerezte közgazdász diplomáját. Rá egy évre a svájci St. Gallenben vett részt posztgraduális képzésben, majd a BME Gazdaságtudományi Karán előbb, 2008-ban MBA-t végzett, 2013-ben pedig PhD fokozatot szerzett. 2012-18 között a Századvég Gazdaságkutató Zrt. és Századvég Politikai Iskola Alapítvány gazdaságpolitikai elemzőjeként és vezető közgazdászaként tevékenykedett, 2017-től egy évig a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány igazgatója volt. Innen szegődött el a 2018 májusában megalakult negyedik Orbán-kormány innovációs és technológiai minisztere, Palkovics László irányította tárcához, gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárnak. Emellett 2017-től két helyen is oktat: a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karán és az ELTE Gazdaságtudományi Intézetében.

