Az orosz „kémbank” jövőjét továbbra is sűrű homály fedi

Lapcsoportunk március elejétől folyamatosan foglalkozik a Nemzetközi Beruházási Bankkal (IIB) körüli fejleményekkel. Ez az a hitelintézet, amelyre még az „átkosban” aggatták rá az „orosz kémbank” gúnynevet. Amiatt, hogy azt még a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (nevének ismertebb rövidítésén: a KGST) hozta létre 1970-ben, természetesen a néhai Szovjetunió vezérletével, amelyhez ugyancsak magától értetődően csatlakoztak a volt szocialista országok, így köztük Magyarország is. S erős volt a gyanú, hogy felségterületein az IIB nemcsak a hitelezési tevékenységhez elengedhetetlen üzleti titkok megszerzésén fáradozott.

Persze, a hivatalos megközelítés szerint a bank legfontosabb célja a hosszú távú és a középtávú kölcsönök nyújtása volt a közös beruházási projektek és fejlesztési programok megvalósításához, valamint az IIB akkor nyolc tagállama nemzetgazdaságának fejlődését elősegítő infrastruktúra építésének finanszírozása. Ennek szellemében mai értéken mintegy 7 milliárd eurót helyezett ki az akkor még Moszkvában székelő nemzetközi pénzügyi intézmény.

A rendszerváltás ezt a bankot is elsöpörte, ám 2012-ben valamilyen okból Putyin felélesztette. Az IIB forrásgyűjtésbe kezdett, 2014-ben például kötvényeket bocsátott ki Oroszországban, Szlovákiában és Romániában. Fokozatosan kezdtek visszaszállingózni az IIB egykori tagjai, köztük, 2015 májusában Magyarország. Amely 2019-ben abban a „megtiszteltetésben részesült”, hogy Putyinék Moszkvából Budapestre helyezték át a bank székhelyét, ezzel is kvázi nyomatékosítva a két ország között az Orbán-kormány 2010 óta tartó regnálása alatt csak egyre szorosabbra fűződő kapcsolatokat.

Ebbe a felállásba (is) rondított bele az idén február 24-én Ukrajna ellen indított orosz agresszió. Az első sokkból felocsúdva aztán néhány nappal később, március elején az Oroszországon kívüli nyolc tagállam fele, Bulgária, Csehország, Románia és Szlovákia is jelezte, hogy a háború elleni tiltakozásul kilép az „orosz kémbankból”. A tagság másik fele azonban nem tett így.

Ami, tekintettel arra, hogy e négyesből ketten ázsiaiak, Mongólia és Vietnam, egy pedig közép-amerikai, Kuba, azt is jelenti, hogy Oroszország mellett Európában mindössze egyetlen állam tartott ki: Magyarország. Szijjártó Péter érvelése szerint „amíg szankciókat nem vetnek ki a bankra, addig Magyarország is tulajdonos marad, mivel az fontos szerepet tölt be magyarországi cégek finanszírozásában”. Márpedig retorziók az erre vonatkozó szándékok ellenére a mai napig nem történtek.