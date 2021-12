Az oroszoknak félévente kellene oltakozniuk

A tárcavezető szerint erre az újrafertőződés kockázata miatt van szükség. Beszámolója szerint Oroszországban eddig a védőoltás egy komponensét csaknem 76 millió, mindkettőt több mint 70 millió, a megerősítő oltást pedig csaknem 10 millió ember kapta meg. Közölte, hogy a kollektív védettség szintje az országban elérte az 58,8 százalékot - írja az MTI.

Vlagyimir Putyin elnök az orosz védelmi tárca kollégiumának kibővített ülésén méltatta, hogy a vakcináció révén sikerült megelőzni a súlyos járványhelyzet kialakulását a fegyveres erőknél. Az orosz operatív törzs kedden közölt adatai szerint az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma 25 907-tel 10 267 719-re emelkedett. A napi növekmény 0,25 százalék, a tünetmentesek aránya 7,2 százalék.

Félévente egy Szputnyik? Fotó: Depositphotos Félévente egy Szputnyik? Fotó: Depositphotos

Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet vezetője közölte, hogy Oroszországban az új koronavírus omikron változatát eddig 41 páciensnél mutatták ki. Az első betegeket már elengedték a kórházból.

Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 1027-en vesztették életüket, ezzel a halálos áldozatok száma immár 299 249-re nőtt Oroszországban. A felépültek száma 40 219-cel - ez a legmagasabb napi adat a járvány kezdete óta - 9 055 199-re gyarapodott. Az országban 913 271 aktív esetet tartanak nyilván.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 235,9 millió, az elmúlt napon pedig 295 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 514 421 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a fővárosi járványhelyzetet "nyugodtnak" minősítette. Elmondta, hogy a koronavírusos betegek kezelésére alkalmas ágyállomány 40 százaléka szabad. Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter közölte, hogy Oroszországban több mint 300 millió adag Covid-19 elleni vakcinát gyártottak, ami kielégíti a lakossági szükségletet, és tartalékolásra is módot nyújtott.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz oltóanyagok külföldi alkalmazásának előmozdításával foglalkozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) hatalmas sikerének nevezte, hogy a Szputnyik V-t a világ 71 országában alkalmazzák.

A Szputnyik V-t még sem az Egészségügyi Világszervezet (WHO), sem az Európai Gyógyszerügynökség nem jegyezte be. A WHO közölte, hogy 2022-ben kész ellenőrzést tartani az első orosz oltóanyagot gyártó létesítményekben.