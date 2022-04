Az oroszoknak Lenin, nekünk meg a fridzsiderszocializmus jutott

Az orosz invázió kapcsán az épeszű emberek csak fejcsóválva hallgatták a Kreml propagandája által terjesztett álláspontot Ukrajna nácimentesítéséről, miközben az ukrán elnök momentán zsidó vallású. Ahogy azt is folyamatosan sulykolta a putyini kommunikáció, – és ezzel a magyar kormány által formálisan vagy informálisan kontrollált médiumokban is gyakran találkozhattunk, - hogy az USA és Volodimir Zelenszkij a kialakult helyzetért a felelős, míg Moszkva csak „elszenvedője” az eseményeknek, és a külső körülmények kényszere miatt kellett a „különleges műveleteket” elindítani.

An occupant tank with a Soviet flag is moving toward #Kherson. pic.twitter.com/BNREFtofwW