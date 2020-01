Az uniós agrárpénzcsapok elzárása miatt felértékelődik a bankok szerepe

Az agrárium mind hozamokban, mind vagyoni-jövedelmi, mind támogatási szempontból jó állapotban van –hangsúlyozta Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrár Üzletágának ügyezető igazgatója. Hozzátéve ugyanakkor, hogy a hatékonyságban jelentős lemaradásban van az ágazat, még a közép-kelet-európai országoktól is. „Az agrárium ugyanis a megtermelődő források jelentős részét nem forgatja vissza termelő beruházásokba, inkább pénzügyi- vagy reáltőke-befektetésre használja, jellemzően megtakarítja vagy termőföldet vesz. Ennek következtében a termőföld vételi-bérleti árai is kezdenek elválni a reálistól” – fogalmazott a szakember.

A Takarékbank Agrár Üzletágának vezetője szerint a bankszektornak elsősorban a beruházások finanszírozásában kellene segítenie a gazdákat, hiszen ezen a téren – a pályázati pénzeken kívül – csak a hitelintézetekre számíthatnak. A mezőgazdaság jövedelme ugyan stabilan 650-700 milliárd forint, aggasztó ugyanakkor, hogy e jövedelemnek a fele-kétharmada támogatásokból származik, márpedig azok a következő pénzügyi ciklusban csökkenhetnek. Ez Hollósi Dávid szerint hatással lesz az ágazat jövedelmezőségére, a gazdák beruházási kedvére és a már felvett hitelek visszafizetésére is.

„Az unió megalakulásakor még 80 százalékos tortát képviselt az agrárium a közös büdzsében, 2021-től viszont már csak 28 százalékos részarányt tesz ki. Ha kevesebb a támogatás, akkor ez banki szempontból azt is jelentheti, hogy nőhet a hiteligény, de csak akkor, ha egyébként jól teljesít a gazdaság" – figyelmeztetett Hollósi Dávid. A következő évek feladatainak mindenképpen az állattenyésztési ágazatokat sújtó – most már rendszeresnek tekinthető – járványok kezelését, a változó klímaviszonyokhoz való alkalmazkodást és a jövő termelői generációjának megtalálását tartja. Sikernek könyvelné el a hatékonyság évi 5-10 százalékos javulását, amelyben sokat segíthetnek az ágazat szakirányításától jövő kezdeményezések, az osztatlan közös földek felszámolása, az öntözésfejlesztés és az adózás új alapokra helyezése.

Az új Takarékbank az agrárügyfelek számát és a kihelyezett hitelállományt tekintve is a három legnagyobb szereplő között található az agárfinanszírozási piacon, több területen pedig piacvezető. Több mint 30 ezer agrárügyfél vezeti a számláját a pénzintézetnél, amelynek majdnem 200 milliárd forintos a hitelállománya, 22 százalékos a piaci részesedése, és 11 ezer feletti a finanszírozott ügyfélszáma – hangsúlyozta Szabó Levente, vezérigazgató-helyettes.

A hitelintézet 7 agrárrégióban, 58 agrárcentrumban majdnem 1 millió hektár szántóhoz nyújt finanszírozást, s most új termékeket jelentettek be. Azt figyelembe véve, hogy elemzések szerint 10 év alatt háromszorosára növekedett a föld ára, megalkották a „Barázda” termőföldvásárlási hitelcsaládot, amelyet igényelni lehet a magánszemélyek közötti termőföld-adásvételhez, a termelők földvásárlásához, s arra is van mód, hogy a bank a teljes gazdálkodás vizsgálata után hitelezze meg a gazdálkodó termőföld-vételét.