Az uniós pénzek és a választási osztogatás – ezért kapta a pénteki ütést a magyar gazdaság

Ugyanakkor a Baa2-es osztályzat fenntartását indokolja a szilárd gazdasági erő, a viszonylag magas jövedelmi szint és a diverzifikált gazdaság. A negatív kilátás azt jelzi, hogy a besorolás rövid távon valószínűleg nem kerül felminősítésre. Amennyiben az EU-val való kapcsolat jelentős és tartós javulást mutat, és további előrelépés történik a szupermérföldkövek ügyében, a kilátás visszaállhat stabilra. Emellett a vártnál lényegesen jobb költségvetési és adósságmutatókat eredményező jelentős költségvetési konszolidáció megvalósítása is ezt eredményezné.

Az indoklásban a hitelminősítő jelezte, hogy az uniós források egy részét elveszítheti Magyarország, mivel a kormány nem teljesíti a felszabadítás érdekében a feltételeket. Ez lefelé mutató növekedési kockázatot jelent, melyet Németország gazdasági helyzete is súlyosbít.

Mint arról korábban lapunk is hírt adott: pénteki felülvizsgálat során a Moody's nemzetközi hitelminősítőnél megerősítették Magyarország Baa2-es adósbesorolását, viszont a stabil kilátást negatívra rontották, és számos kockázatra hívták fel a figyelmet.

