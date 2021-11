Baj van: akár 1 milliárd ember is az extrém hőség miatt szenvedhet majd

Magyar hitelből épül kiberbiztonsági központ a Seychelle-szigeteken

Első magyar külügyminiszterként tett hivatalos látogatást Szijjártó Péter a festői szigetcsoporton, és rögtön be is jelentette többek közt azt is, hogy az Eximbank 17 millió dolláros hiteléből hoz létre ott kiberbiztonsági központot egy magyar cég. Az is kiderült, a vakcina típusától függetlenül lehet majd oltási igazolvánnyal utazni az egzotikus országba.