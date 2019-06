Bejártuk az új luxushotelt a Parisi Udvarban

Június 11-én a nagyközönség előtt is megnyitotta kapuit a Párisi Udvarban az egykori Brudern-házból négy és fél év alatt átalakított, műemlék-védettséget élvező szálloda. Az Mfor és a Privátbankár szerkesztősége lehetőséget kapott arra, hogy videofelvételeket készítsen a Párisi Udvar Hotel Budapest belsejéről, s elbeszélgessen a beruházó Mellow Mood Hotels két tulajdonosával, a 33 éve itt élő és magyar állampolgárságú Zuhair Awaddal és Sameer Hamdannal.

Az épületért a Mellow Moods csoport 7 millió eurót fizetett az V. kerületi önkormányzatnak. Az átalakításra 22 millió eurós hitelt vettek fel az állami tulajdonú Eximbanktól, amelyet 2031-ben kell visszafizetniük. Emellett a kormány azzal is támogatta a 2015 elején kezdődött felújítást, hogy azt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította, aminek az a jelentősége, hogy a szükséges engedélyeket gyorsított eljárásban kaphatta meg a kivitelezésre alapított projektcég, a Párizs Property Kft.

A fejlesztés 55 millió euróba került, amelynek megtérülésére a tulajdonosok 15-20 év alatt számítanak. A Párisi Udvar Hotel Budapest a chicagói központú Hyatt 54 országban fenntartott tucatnyi márkája közül a The Unbound Collection by Hyatt csoporthoz, amelynek Európában két további tagja van, a cannesi Hôtel Martinez és a barcelonai Hotel Sofia. „Fő vetélytársunknak a Széchenyi István téren lévő Four Seasons Hotelt tekintjük” – közölték a tulajdonosok, hozzátéve: azzal lennének elégedettek, ha luxusszállodájuk átlagos kihasználtsága 90 százalék felett lenne.