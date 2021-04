Bejött, amit jósoltunk: durván drágultak a lakások és újabb emelkedés jöhet

Az elmúlt hónapokban többször is jeleztük, hogy több tényező együttes hatására nemhogy csökkennének, inkább növekednek a lakásárak. Ez az emelkedés töretlen, s most már egyre több közvetlen bizonyíték is van ezen állításunk helyességére.

Az újaknál hiába vezették be az öt százalékos áfát, annyi az ezt kioltó tényező, hogy csak kevés projektnél volt hajlandó csökkenteni az árat a fejlesztő. Legjobb esetben is stagnáltak az árak, több helyütt emelés is történt, átlagosan 3-5 százalékkal. A felfokozott kereslet (halasztott vásárlások, most életbe lépett állami támogatások, új hitelek - a szerk.) miatt nem indokolt az árak mérséklése a beruházói oldalról. Eleve nem ömlött a piacra annyi új lakás, hogy túlkínálat legyen, ettől még évekre vagyunk, ha egyáltalán valaha is eljutunk oda. Most márciusban pont ugyanannyi (42 darab) beruházás indult, mint 2020 márciusában, miközben 13 százalékkal kevesebb lakás közül lehetett válogatni a megelőző év azonos hónapjához képest.

Az országban szinte mindenütt nőtt az új lakások ára (fotó: Mester Nándor) Az országban szinte mindenütt nőtt az új lakások ára (fotó: Mester Nándor)

Az áremelést maguk a fejlesztők is megerősítették és ezt nyomon lehet kísérni a nagy közvetítő láncok által feltett hirdetéseken is. Vidéken 643 ezer forintos átlagos négyzetméterárat tapasztaltunk, ez 9,5 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor. Ez az árszint már eléri a külső pesti kerületek használt lakásainak négyzetméterárát. A megyei jogú városok között Debrecenben alakult ki a legdrágább fajlagos ár (838 ezer forint/négyzetméter), amelyet Veszprém követ (715 ezer forint/négyzetméter). A legkevésbé Hódmezővásárhelyen fog a fejlesztők ceruzája, ott mintegy 400 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni - közölte az Otthon Centrum.

A fejlesztők tudatosan csak annyit dobnak a piacra, amennyit biztonsággal eladnak, illetve amit a még mindig érzékelhető munkaerőhiány miatt fel tudnak építtetni a kivitelezőkkel.