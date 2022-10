Békés, de elszánt volt a hangulat az élőláncon, lesz folytatás

A helyszínen forgató kollégánk, Bendl Vera telefonon számolt be a ma reggeli élőlánc hangulatáról a Ferenciek teréről. Az élőlánc a Moszkva tértől a Keleti pályaudvarig húzódott, a tüntetés ezekben a percekben ért véget, a résztvevők nagy része feltehetően további tiltakozó eseményeken is részt fog venni a mai nap folyamán. Ezekről összefoglaló cikkünkben olvashat:

Kapcsolódó cikk Keserű világnap: a magyar pedagógusok ma nem ünnepelnek A Pedagógusok Világnapján Magyarországon ma ismét élőláncra, hídfoglalásra, és sztrájkra és tiltakozó akciókra készülnek a tanárok és velük szimpatizáló diákok, szülők és civilek tömegei.

"Iszonyú sokan vannak, rengeteg a diák, a középiskolák, köztük kiskamaszok is. Persze szülők, nagyszülők is képviseltetik magukat. Rengeteg a dudálás, az autósok ezzel fejezik ki szolidaritásukat. Nagyon hangos az egész Rákóczi út és a Kossuth Lajos utca."

Tiltakozó diákok az élőláncban. Fotó: Bendl Vera/Mfor Tiltakozó diákok az élőláncban. Fotó: Bendl Vera/Mfor

A hangulat tudósítónk szerint békés, a szervezők nagyon figyelnek arra, hogy ez így is maradjon. Nagy az öröm, hogy ilyen jól sikerült az akció, de közben nagy az elkeseredettség is. Kollégánk beszélt is több résztvevővel arról, hogy miért vannak kint a tüntetésen.

"A diákok láthatóan eléggé ki vannak akadva. Folytatni tervezik a megmozdulásokat, ha nem történik változás. A legfontosabb követelések között sokan említették a Kölcsey Gimnáziumból kirúgott tanárok visszavételét, de sokan beszéltek a pedagógusok fizetésének emeléséről is. Látják a tanáraikon a kimerültséget, és nevetségesnek tartják, hogy nyári munkával többet keresnek náluk."

Az élőlánc most véget ért, de délután például hídfoglalást is terveznek a diákok, flashmobok, tüntetés és koncert is várható ma.