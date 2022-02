Belerokkanna egy ukrán háborúba az orosz gazdaság

Orbán Viktor moszkvai látogatásának időpontja nagyon nem tűnik optimálisnak, különösen annak fényében, hogy Oroszország olyan hadászati lépéseket tett, amelyek komoly fenyegetettséget jelenthetnek Ukrajnára. Keleti szomszédunkkal ugyan nem túl bensőséges a viszonyunk, ezt az utóbbi időszakban Szijjártó Péter többször is felemlegette. Kijev ugyanis az Ukrajnában élő kisebbségek jogait semmibe veszi, amit a Kárpátalján élő magyar kisebbség is megszenved. A magyar külügyminiszter az elmúlt hetekben tett nyilatkozataiban többször utalt arra, hogy amíg ez nem változik, addig nem fogunk segíteni mi sem az ukránoknak.

Az ukrán fegyveres erők önkéntes területvédelmi egységének tagjai gyakorlatoznak (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij) Az ukrán fegyveres erők önkéntes területvédelmi egységének tagjai gyakorlatoznak (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)

A helyzet persze ennél azért összetettebb, hiszen Magyarország tagja az Európai Uniónak, amely ugyan a külpolitikáját nem igazán tudja sikeresen összehangolni, ám összességében abban érdekelt, hogy a keleti határainál ne legyen fegyveres konfliktus. Ahogy részesei vagyunk a világ legerősebb katonai szövetségének, a NATO-nak is, amely viszont határozott fellépést mutat a vélt orosz agresszióval szemben. A múlt héten így az is felmerült, hogy amerikai katonák érkezhetnek Magyarországra a NATO oroszellenes lépéseinek eredményeként. Ez már csak azért is igen „pikáns” lenne, mert az elmúlt években mind az EU-t, mind a NATO tagokat tekintve Orbán Viktor lett Vlagyimir Putyin legfontosabb szövetségese. Ennek fényében persze nem túlzás, hogy Szijjártó Péter az orosz-ukrán konfliktus, illetve a magyar kormányfő moszkvai látogatása kapcsán azt hangoztatta, hogy a helyzet nem olyan veszélyes, mint amiről a hírek szólnak.