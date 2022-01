Bevásárolt a Bank360 Zrt.: immár az övék az ingatlannet.hu

Rögtön egy nagy üzlettel indul az év az online ingatlanpiacon. Új tulajdonoshoz kerül a 22 éve az elsők között alapított Ingatlannet.hu, amely Magyarország egyik jelentős ingatlanhirdető- és keresőportálja. Az Ingatlannet.hu-n jelenleg 112 ezer eladó vagy kiadó ingatlan szerepel az ország minden pontjáról.

A 2016-ban banki szakemberek által alapított társaság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy független társaságként segít összehasonlítani az érdeklődőknek a különböző pénzügyi termékeket, hiteleket, befektetéseket. Az ügyfelek a portál kalkulátoraival egy helyen, személyre szabottan tudják összevetni a különböző ajánlatokat. Emellett az oldal tájékoztató anyagokkal, folyamatosan frissülő leírásokkal is segíti az érdeklődőket a pénzügyi konstrukciók, támogatások minél jobb megértésében.

A Bank360.hu néhány év alatt meghatározó szerepet vívott ki magának, amit jól érzékeltet, hogy az oldalon az ügyfelek által elvégzett kalkulációk száma a napokban átlépte a 30 milliót. A Bank360.hu-t 2021-ben összesen 5,5 millió, pénzügyi témával kapcsolatban érdeklődő felhasználó látogatta meg, az Ingatlannet.hu-nak pedig közel 3 millió felhasználója volt tavaly. Így nagyon sok ügyfélnek tud majd segíteni a két portál összehangolása.

"A szolgáltatás- és árösszehasonlító portálok az egész világon egyre népszerűbbek, és ezt tapasztaljuk Magyarországon is. A továbbfejlődés kulcsa az, hogy képesek legyünk egyre több kérdésben minél személyre szabottabban kiszolgálni az ügyfeleket. Ehhez már nemcsak arra van szükség, hogy sok cég sok termékét tudják összehasonlítani egyszerre, hanem arra is, hogy az egymáshoz kapcsolódó kérdéseikre is egyszerűen és egy helyen kaphassanak választ"– állítja Turmezey Tamás, a Bank360.hu alapító tulajdonosa.