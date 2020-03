Bezárnak Budapesten a fürdők, óvodák, bölcsődék

Azok után, hogy Karácsony Gergely üdvözölte a kormány iskolák bezárására irányuló döntését, elmondta: amint megjelenik a jogszabály, amely szerint az óvodákat és a bölcsődéket bezárhatják az önkormányzatok, meghozzák a döntést és

hétfőtől bezárnak a budapesti bölcsődék, óvodák.

Nem hagyják azonban segítség nélkül a szülőket, minden kerületben lesz ügyeleti rendszer, és az étkeztetés terén is segítik majd a rászorulókat.

Fertőtlenítést végeznek egy bölcsődében, hogy megelőzzék a a tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedését. (MTI fotó/Veres Nándor) Fertőtlenítést végeznek egy bölcsődében, hogy megelőzzék a a tüdőgyulladást okozó új koronavírus terjedését. (MTI fotó/Veres Nándor)

Szeretnék elősegíteni és ösztönözni a közbringák használatát is, ezért azt szimbolikus, 100 forintos összegért lehet majd használatba venni. Emellett hétfőtől a buszokon, trolikon, villamosokon nem lehet jegyet venni a vezetőknél, az első ajtókon való felszállás sem lesz lehetséges.

Karácsony bejelentette még, hogy a budapesti fürdők és az állatkert is be fog zárni. A főpolgármester szerint a legfontosabb most, hogy időt nyerjünk, a vírus terjedésének lassításával ugyanis nem terhelődik túl a magyar egészségügy.

Az, hogy Budapesten is bezárnak majd az óvodák és a bölcsődék, várható volt, hiszen mint arról reggel beszámoltunk, több polgármester is jelezte már, hogy erre készül, amint újabb információk jelennek majd meg Orbán Viktor péntek esti bejelentésével kapcsolatban.

