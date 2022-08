Bordeaux és Valencia vezet – de mi is az az okos turizmus?

Harminc város 16 európai országból versenyzett tavaly a címért, - adja hírül a European Capital of Smart Tourism szervezet közleménye.

Bioétterem és gördeszka park a hajdani laktanyában

Bordeaux nemcsak a boráról híres: egy történelmi tengeri településről beszélünk, amely az Atlanti-óceán mentén, a Vizcayai-öbölben található. A város turisztikai vezetésének célja, hogy minden látogató ismerkedjen meg azokkal a nagyszabású megújító projektekkel, amelyeket a mai technikai szintnek és korszerű szellemiségnek megfelelő, innovatív és fenntartható módon terveztek meg. A szakértők nem bánják, ha tudásukat – valamint a European Tourism Innovators Leading the Way rendelkezésre álló információkat - megosztják a helybéliekkel és a turistákkal. A város vezetése a lakói által felhalmozott ismereteket használja fel az "Un air de Bordeaux" webzine rendszeres frissítésére és gazdagítására. Ez a kiadvány betekintést nyújt a legérdekesebb látnivalókba és programokba, aktuális eseményeket sorol fel, valamint titkos tippekbe és trükkökbe avat be a történelmi település felfedezéséhez.

A város összesen 160 km hosszú túrát ajánl gyalogos sétányain és ösvényein, amelynek keretében szakértő guide-ok vezetésével ismerkedhetnek meg a turisták Bordeaux-val, fenntartható módon. A turisták ennek során megtapasztalhatják, milyen egy korszerű városmegújítási projekt: a Nicolas Michelin városépítész által tervezett Bassins à Flot kerületben egy ipari pusztaságot alakítottak át virágzó gazdasági és turisztikai központtá. Itt található a híres La Cité du Vin bormúzeum is. Érdekes komplexum a Darwin Ecosystem, amely ma ez az egyik leglátogatottabb része a városnak. A hajdani katonai laktanya ad otthont Franciaország legnagyobb bioéttermének, van itt gördeszkapark, szabadtéri galéria graffitiművészek számára, de co-working irodák is megtelepedtek itt.

A cél: karbonsemlegessé válni

Egy hasonlóan jelentős történelmi múltú tengeri város, València, a kreatív módon, a befogadás gondolkodásmódját felhasználva akarja megteremteni a fenntarthatóbb és digitálisabb jövőt. València az első város a világon, amely felmérte turisztikai szénlábnyomát, és azt tervezi, hogy 2030-ra karbonsemlegessé válik. Ennek feltétele, hogy szinte mindent, amit a város tesz a turizmusáért, fenntarthatósági személet hasson át, közte a híres L'Albufera Nemzeti Park. Más jellegű, digitálisabb és futurisztikus élmény a Művészetek és Tudományok Városa, ahol Spanyolország legnagyobb vetítőterme található. A mostanság egyik legkedveltebb helyszín a The Turia Gardens & the City of Arts and Science lett, és nemcsak a fiatalok körében.

Podcastok, előadások, kommunikáció

Az Európai Bizottság a közelmúltban elindította az EU Smart Tourism Podcast sorozatát, amely e szolgáltatási ágazat gazdag és sokszínű világát mutatja be. A podcastot kifejezetten arra tervezték, hogy segítsen a szakmai hallgatónak abban, hogy megértse, mit is takar a smart tourism XXI. századi fogalma, valamint, hogy mit és miképpen profitálhat ebből a gyakorlatban.

Az Európai Bizottság minden egyes epizódhoz vendégelőadókat hív meg különböző városokból. A verseny korábbi nyertes településeinek képviselői ennek keretében előadásokat tartanak e témában, a digitalizációtól a korszerű kommunikációig, a kulturális örökség korszerű bemutatásától a fenntarthatóságig.