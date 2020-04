Boris Johnson jobban van - Roma telepek karanténban

Már nem szorul intenzív ellátásra Boris Johnson - jelentette be a brit miniszterelnök hivatalának szóvivője csütörtök este. A közlés szerint a politikus továbbra is kórházban marad, de már normál osztályon ápolják, megfigyelés alatt tartják - írta a hvg.hu. Az igazoltan koronavírus-fertőzött Johnson három éjszakát töltött a londoni St. Thomas kórház intenzív osztályán. Vasárnap vitték be, mert nem múltak nála a COVID-19 betegség tünetei. Másnap este került át a legsúlyosabb állapotú páciensek közé, oxigént kapott, de gépi lélegeztetésre nem szorult. A kormányfői feladatokat jelenleg Dominic Raab külügyminiszter látja el helyette.

Közben New York államban már több mint 7000 az új típusú koronavírus-fertőzés halottainak száma. Az Egyesült Államokban 432 596 fertőzöttet diagnosztizáltak, és a vírus okozta betegségbe 14 831 amerikai halt bele. Donald Trump amerikai elnök újabb munkacsoportot kíván létrehozni, amely kizárólag a járvány okozta gazdasági visszaeséssel foglalkozik majd.

Törökországban csütörtökön második napja 4000 feletti értékkel, 4056-tal nőtt az új típusú koronavírussal diagnosztizáltak száma, amely így átlépve a 40 ezret, 42 282-re emelkedett - derült ki a török egészségügyi miniszter által megosztott adatokból. A hét első feléhez képest csütörtökön lassabb ütemben, de tovább nőtt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma Szlovákiában, ahol öt roma telep mintegy hatezer lakója került karanténba. Az országban csütörtök délig 19 új fertőzöttet diagnosztizáltak, s így a korábbiakkal együtt már 701 fertőzöttet tartanak nyilván