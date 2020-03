Borkai Zsolt ügyvédjének kaszinói a járvány miatt már bezárnak

A sors furcsa fintora, hogy a Borkai-botrány nem volt ahhoz elég, hogy bezárjon a győri kaszinó, de a koronavírus-járvány ellen nincs mit tenni. "Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány által kihirdetett 71/2020. (III.27.) Kormányrendeletben elrendelt kijárási korlátozással összhangban 2020. március 28-án, 00:00 órakor a Casino Win Győr játékkaszinó bezár. A nyitás várható időpontja 2020. április 11. Amennyiben a kijárási korlátozás tovább marad érvényben, úgy a Casino Win Győr nyitásának időpontját az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fogjuk meghatározni" - közölte a Casino Win vezetősége. A győri, valamint a pécsi és a miskolci kaszinó vezetősége, koncessziós tulajdonosa pedig nem más, mint Rákosfalvy Zoltán győri ügyvéd, aki a Borkai-botrányban is érintett volt.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy Rákosfalvy Zoltán (aki a Borkai-féle szexvideókon is látható volt) a második legnagyobb kaszinótulajdonos lett Magyarországon: a győri ügyvéd ugyanis a tulajdonosa a Casino Win Miskolc Kft.-t is birtokló Treff-Klub Kft.-nek, amely a győri, a miskolci és a pécsi kaszinót is működteti. Nála csak Andy Vajna birtokolt több kaszinót, a tavaly januárban elhunyt üzletemberhez öt kaszinó tartozott. Azt, hogy Borkai Zsolt ügyvédje jó kapcsolatokat ápol a magyar állammal, az is alátámasztja, hogy a kormánytól nyilvános pályázat nélkül is megkapta a győri, a pécsi és a miskolci kaszinók koncessziós jogát 10 évre.

A kaszinó már eddig is csak 15 óráig volt nyitva és fertőtlenítik a zsetonokat, a kárytákat és a pénznyerő automatákat is, valamint szintén a külföldön járt játékosokat nem látták szívesen. Már ez is nagy pénzügyi érvágás volt, hiszem a legtöbb és leggazdagabb játékosok külföldiek és este szeretnek játszani. A kaszinók koncessziós szerződéseiben a járvány nem szerepel, mint lehetséges indok arra, hogy felfüggesszék a tevékenységüket, csak árvíz, vulkán vagy földrengés miatt tehetnének így. A bezárásról nyilván egyeztetni kellet a Szerencsejáték Felügyelettel. A Borkai-ügy miatt több nyomozás is indult, ez viszont nem volt elég ahhoz, hogy lakat kerüljön Rákosfalvy Zoltán kaszinóira vagy a kormány elvegye tőle a koncessziós jogot.

Arról egyelőre nem tudni, hogy a Vajna-örökösök pesti kaszinói, vagy a debreceni focicsapatot is tulajdonló Szima Gábor debreceni és nyíregyházi kaszinója bezár-e, de mivel nem lehet különbséget tenni kaszinó és kaszinó között, ezért valószínűsíthető, hogy az ország valamennyi kaszinója bezár. Ez egyrészt számos munkavállalót is érint, másrészt jelentős játékadó-bevételtől is elesik a költségvetés. Kérdés, hogy az éves koncessziós díjat akkor is be kell-e fizetni, ha a kaszinó több hónapig zárva lesz. Sok pénzről van szó, a győri kaszinóval igen jól járt Rákosfalvy Zoltán: a Casino Win Győr Kft. 1,7 milliárd forintos bevételt könyvelhetett el 2018-ban, amely az előző évinél 21 százalékkal több. A bevételek emelkedése és a ráfordítások csökkentése már üzemi szinten is megugró nyereséget eredményezett: a 2017-es 38,8 millió után 264,5 milliót könyvelhettek el. Online viszont lehet játszani, lapunk is írt arról, hogy online VIP kaszinót indítottak Andy Vajna örökösei. Az időzítés elég szerencsés volt.